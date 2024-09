Fahrgeschäfte-Test auf Pützchens Markt Geistertempel und Entertainer im Vorab-Check

Sieben Neuheiten stehen bei Pützchens Markt in diesem Jahr auf dem Platz. Und besonders auffällig dabei: Diese überbieten sich an Höhe, Schnelligkeit und Lautstärke. Vor allem die Fahrgeschäfte „Robotix“, „Höllenblitz“ und „Playball“ versorgen die Besuchenden hier ordentlich mit Adrenalin und Action. Von Überschlägen in zehn Metern Höhe, über eine der größten Indoor-Achterbahnen der Welt bis hin zur Abkühlung durch die Wildwasserbahn „Rio Rapidos Rafting“ ist auch in diesem Jahr für jedes Jahrmarkt-Herz wieder etwas dabei.