655. Auflage Das sollten Sie zu Pützchens Markt 2024 wissen

Die Anreise mit dem Auto zu Pützchens Markt kann schwierig werden. Einfacher ist die Anreise daher meist mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Lageplan für das Festgelände zeigt, wo Marktbesucher in Beuel parken können. Diese kostenpflichtigen Parkplätze sind ausgeschildert. Viele Straßen rund um das Festgelände sind an den Markttagen gesperrt. Außerdem hat die Polizei in den vergangenen Jahren zu Stoßzeiten am Wochenende die Ausfahrt an der Anschlussstelle Bonn-Pützchen auf der A59 gesperrt, um das große Verkehrsaufkommen im Ortsteil zu begrenzen.