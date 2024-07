655. Auflage Das sollten Sie zu Pützchens Markt 2024 wissen

Am Vorabend von Pützchens Markt, am Donnerstag, 5. September, feiert der Förderverein Beueler Weiberfastnacht in der Bayern-Festhalle ab 19 Uhr das Abschlussfest des Jubiläumsjahres „200 Jahre Beueler Weiberfastnacht“. Dabei erwarten die Gäste musikalische Darbietungen. Sängerinnen aus dem Karneval im „Musikalischen Möhnecafé“ unter der Leitung von Michael Kuhl und seiner Band beginnen den Abend, anschließend spielt Tommy Engel mit seiner Band.