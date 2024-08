655. Auflage Das sollten Sie zu Pützchens Markt 2024 wissen

Viele Straßen rund um das Festgelände sind an den Markttagen gesperrt. Außerdem hat die Polizei in den vergangenen Jahren zu Stoßzeiten am Wochenende die Ausfahrt an der Anschlussstelle Bonn-Pützchen auf der A59 gesperrt, um das große Verkehrsaufkommen im Ortsteil zu begrenzen. Aus Sicherheitsgründen trifft die Stadt auch in diesem Jahr Vorkehrungen, die Autobahnabfahrt bei Bedarf wieder zu sperren.