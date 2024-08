Sonderlinien zum Kirmesgelände So fahren Busse und Bahnen zu Pützchens Markt 2024

Nachts fährt die Stadtbahn 66 in Richtung Siegburg um 0.15 Uhr, 0.45 Uhr und 1.45 Uhr ab "Vilich-Müldorf". In Richtung Bonn geht es um 0.15 Uhr, 0.45 Uhr, 01:15 Uhr und 02.15 Uhr. In den Nächten auf Samstag und auf Sonntag werden in Richtung Siegburg zusätzlich um 2.45 Uhr und 3.45 Uhr sowie in Richtung Bonn um 3.15 Uhr und 4.15 Uhr Fahrten angeboten.