655. Auflage Das sollten Sie zu Pützchens Markt 2024 wissen

Am Montag, 9. September, findet auf Einladung der Schausteller die traditionelle Aktion „Pützchens Markt hilft“ statt, der frühere Tag der Heim- und Waisenkinder. Start ist um 10.30 Uhr am Brünnchen an der Pfarrkirche St. Adelheid. Ebenfalls am Montag im Programm: der Radio-Bonn-Rhein-Sieg-Tag. Zum Abschluss gibt es am Dienstag, 10. September, um 22 Uhr ein großes Feuerwerk.