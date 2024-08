Pützchens Markt 2024 Warum die Achterbahn „Rock & Roller Coaster“ nicht nach Bonn kommt

Mit dem „Rock & Roller Coaster“ müssen die Besucher von Pützchens Markt in diesem Jahr auf eine bekannte Großattraktion verzichten. Wie die Stadt am Freitagmorgen mitteilte, hat der Betreiber, die Vorlop GmbH & Co, die Teilnahme an der Großkirmes in Bonn abgesagt. „Mehrere Leute von unserem langjährigen Personal sind kurzfristig aus verschiedenen Gründen abgesprungen“, erklärt Betreiber Willi Vorlop. Bis zum Start von Pützchens Markt kann der Schausteller nicht genügend Personal für die Achterbahn abstellen.