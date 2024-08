Pützchens Markt 2024 Beliebte Achterbahn kommt plötzlich doch nicht

Ein bekannter Name wird dieses Jahr bei Pützchens Markt in Bonn fehlen: der „Rock & Roller Coaster“. Das teilte die Stadt Bonn am Freitagmorgen mit. Der Inhaber habe der Stadt kurzfristig mitgeteilt, dass man nicht genügend Personal für die Achterbahn abstellen könne. Der Personalmangel macht auch nicht vor der Schausteller-Branche halt. Der „Rock & Roller Coaster“ war in den vorigen Jahren fester Bestandteil des Jahrmarkts.