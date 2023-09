Pützchens Markt Das Volksfest im Kleinformat

Neben ihm zeigt Benjamin Umland aus Bocholt, dass auch mit Legosteinen einiges geht. Seit 2010 baut er mit den Klemmsteinen Fahrgeschäfte nach. Und auch er fotografiert vorher die Originale vor dem Aufbau, damit er sieht, was unter den Verkleidungen ist. Umland zeigt ein Riesenrad, einen Skater, eine Geisterbahn und Kirmesbuden. Die transportiert er nicht am Stück, sondern in kleinen Einheiten, und am Freitag hatte er sich acht Stunden Zeit genommen, alles zusammenzusetzen. Ganz wichtig: Bei ihm wird nur gesteckt, aber nicht geklebt. Das ginge gegen seine Lego-Bau-Ehre.