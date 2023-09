Millionenmarke schon geknackt Großer Andrang am Wochenende bei Pützchens Markt

Bei Pützchens Markt bahnt sich ein Besucherrekord an. "Mit Stand heute haben wir die Marke von einer Million Besucherinnen und Besucher bereits überschritten“, teilte Stefan Scharfenstein, Einsatzleiter der Polizei, am Sonntagmittag mit. Im vergangenen Jahr kamen rund 1,2 Millionen Menschen zur Großkirmes, der Rekord lag bei 1,4 Millionen Besuchern in 2018. Der Andrang war am Sonntag weiter groß. Am Vormittag sei daher die Autobahnausfahrt Pützchen gesperrt worden, teilte die Polizei mit. Scharfenstein rät den Besuchern, Bus und Bahn zu nutzen.