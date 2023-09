Großkirmes in Beuel Was kann man als Kind auf Pützchens Markt erleben?

Pützchen · Was kann mal als Kind auf Pützchens Markt erleben? GA-Redakteur Sascha Stienen hat mit seinem Sohn die Beueler Großkirmes besucht. Was man dort als Kind machen kann und was der Ausflug letztlich gekostet hat.

11.09.2023, 13:27 Uhr

Keine Panik, natürlich ist das keine Achterbahn, sondern nur die Wilde Maus. Vater und Sohn im Kreischmodus. Foto: Meike Böschemeyer





Von Sascha Stienen