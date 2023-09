Pützchens Markt Die besten Videos von PüMa Daily 2023 mit Jana und Micha

Mit ihrem Format PüMa Daily sorgten unsere Webreporter Jana und Micha auch in diesem Jahr wieder für exklusive Eindrücke vom Pützchens Markt. Jeden Tag waren sie hautnah am Geschehen und präsentierten so die Highlights der Kult-Kirmes in ihren Videos sogar zum praktischen Miterleben. Dabei ließen sie sich jeden Tag etwas Neues einfallen.