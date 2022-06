Kirmes in Bonn : Pützchens Markt bekommt in diesem Jahr drei Neuheiten

Die Stadt Bonn geht fest davon aus, dass der 653. Pützchens Markt vom 9. bis 13. September stattfinden wird. (Archivfoto) Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Nach zwei Jahren Corona-Pause soll Pützchens Markt in diesem Jahr endlich wieder stattfinden, gibt die Stadt Bonn am Dienstag bekannt. Marktmeisterin Kathrin Krumbach kündigt drei Platzneuheiten an.



Die Stadt Bonn geht fest davon aus, dass der 653. Pützchens Markt vom 9. bis 13. September stattfinden wird. Notfalls will der Veranstalter kurzfristig angeordnete Corona-Schutzmaßnahmen umsetzen. Der nahezu problemlose Verlauf des Bonner Weihnachtsmarktes habe bewiesen, dass Großveranstaltungen auch unter Corona-Auflagen möglich sind, so die Stadtverwaltung.

Pützchens Markt in Bonn: Drei neue Fahrgeschäfte 2022

Drei Platzneuheiten hat Marktmeisterin Kathrin Krumbach, Bonns erste Frau in diesem Amt, für den Jahrmarkt verpflichtet: Das Überkopffahrgeschäft Ghost Rider, das Laufgeschäft Geisterdschungel und den Kettenhochflieger Aeronaut. Diese Premieren versprechen: Tempo, Nervenkitzel und Grummeln im Bauch. Aber auch die beliebten Tradionsgeschäfte sind wieder am Start: Riesenrad, Octopussy, Breakdance und Infinity.

Die Stadt Bonn erwartet an den fünf Tagen wieder mindestens eine Million Besucher. „Pützchens Markt ist die größte Veranstaltung in der Bundesstadt. Die Bürger, die Schausteller und das Marktamt freuen sich nach zweijähriger Corona-Pause riesig auf die Kirmes“, erklärt Ralf Bockshecker, Leiter der Bonner Bürgerdienste.

Pützchens Markt: Kirmes in Bonn eröffnet am 8. September 2022

Folgende Eckwerte nannte die Stadt für den Jahrmarkt: 500 Kirmesgeschäfte, 80.000 Quadratmeter Veranstaltungsfläche und 4,5 Kilometer Frontlänge, sofern alle Angebote hintereinander aufgereiht wären.

Eröffnet wird die Kirmes mit dem Historischen Festumzug am Freitag, 8. September, ab 11 Uhr. Die Fassanstich-Zeremonie durch Oberbürgermeisterin Katja Dörner beginnt um 15 Uhr im Bayernzelt. Als Hauptact dürfen sich die Gäste auf den Auftritt der Mundartband Klüngelköpp freuen. Der Rheinische Abend am Kirmessonntag findet ab 18 Uhr im Festzelt statt. Das Höhenfeuerwerk am Kirmesdienstag wird den Jahrmarkt traditionell beenden.