Großkirmes in Bonn Spekulationen um mehrere Absagen bei Pützchens Markt

Pützchen · In den vergangenen Tagen gab es Unruhe in der Kirmesszene: Im Umlauf war die Nachricht, dass gleich mehrere größere Fahrgeschäfte doch nicht an Pützchens Markt teilnehmen werden. Nun steht fest: Ein großes Fahrgeschäft wird im September fehlen.

22.08.2023, 18:03 Uhr

Der Publikumsliebling Commander wird auch in diesem Jahr auf Pützchens Markt dabei sein – und die Welt auf den Kopf stellen. Foto: Benjamin Westhoff

Von Holger Willcke Redakteur Beuel

