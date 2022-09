Pützchens Markt : Loopingkarussell „Infinity“ auf Pützchens Markt steht weiter still

Bonn Um die absolute Sicherheit zu gewähren, wurde bei zwei Fahrgeschäften auf Pützchens Markt in Beuel am Wochenende der Betrieb eingestellt. Betroffen waren „Infinity“ und „Aeronaut“. Das Kettenkarussell „Aeronaut“ fährt allerdings schon wieder.

Zwei Fahrgeschäfte auf Pützchens Markt sind am Wochenende ausgefallen: das Loopingkarussell „Infinity“, eines der Highlights unter Adrenalinjunkies, und das Kettenkarussell „Aeronaut“, das seine Fahrgäste in 80 Meter Höhe befördert und erstmals bei Pützchens Markt dabei ist.

„Infinity“ fiel bereits am Samstagabend aus und ist seitdem nicht in Betrieb. Wie ein Mitarbeiter der Firma Hoefnagels dem GA mitteilte, ist dort ein Hydraulikzylinder des Podiums defekt. Das betroffene Teil soll am Montag ausgetauscht werden, sodass das Fahrgeschäft voraussichtlich am Montagnachmittag wieder in Betrieb genommen werden kann. Zeitaufwendig ist die Reparatur unter anderem deshalb, weil das Ersatzteil aus den Niederlanden angeliefert werden muss.