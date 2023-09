Zwischenbilanz für Großkirmes Schon eine Million Püma-Besucher nach drei Tagen

Stadt und Polizei appellierten noch mal eindringlich an alle Besucherinnen und Besucher, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Festgelände zu kommen. „Die Menschen sollten den ÖPNV nutzen, damit es sich nicht so stark staut“, sagte Mierzowski. So wurde der Autobahnanschluss Pützchen am Freitag um 19 Uhr gesperrt und am Samstag schon um 18.30 Uhr, um den Verkehrsfluss auf den Zubringerstraßen – gerade für die Busse – in Gang zu halten.