Aussichten für die letzten Kirmestage So wird das Wetter beim Feuerwerk auf Pützchens Markt

Am Dienstag dürfte der Regen nachlassen, doch die Höchsttemperaturen bewegen sich dann laut DWD nur noch zwischen 17 und 19 Grad. Vormittags soll es trocken bleiben. Doch insbesondere am Nachmittag und am Abend, wenn das Abschlussfeuerwerk ansteht, zieht es sich zu und kann immer wieder zu Schauern kommen. Bei Temperaturen um die 16 Grad nicht unbedingt angenehme Aussichten. Immerhin: Gewitter sind laut DWD für Dienstagabend nicht mehr zu erwarten. Dass das Feuerwerk wie 2023 wegen einer Gewitterwarnung abgesagt werden muss, scheint aktuell also eher unwahrscheinlich. Wegen eines aufziehenden Gewitters war die Großkirmes 2023 um 20.30 Uhr abgebrochen worden und die rund 30.000 Besucher waren aufgefordert worden, das Kirmesgelände zügig zu verlassen. Veranstalter, Schausteller und vor allem die vielen Besucher werden hoffen, dass ein Abbruch in diesem Jahr nicht nötig sein wird.