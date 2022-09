Live-Bilder der Groß-Kirmes : Hier finden Sie die Webcams zu Pützchens Markt

In diesem Jahr gibt es wieder zwei Webcams, die das Geschehen auf Pützchens Markt zeigen. Dieses Bild ist beim Aufbau am Dienstag vor dem Start der Kirmes entstanden. Foto: Dietmar Oehlke

Pützchens Markt Für alle, die nicht vor Ort auf Pützchens Markt dabei sein können, gibt es in diesem Jahr wieder unsere Webcams. Sie liefern rund um die Uhr regelmäßig aktuelle Fotos - aus zwei verschiedenen Perspektiven.

Nach zwei Jahren Pause findet an diesem Wochenende wieder Pützchens Markt statt. Auf einer Fläche von etwa 800.000 Quadratmetern haben rund 400 Schausteller und Kirmesbeschicker ihre Buden und Karussells aufgebaut. Zu den Neuheiten bei den Fahrgeschäften gehört der Shake „Ghost Rider", mit der man eine Geisterfahrt kopfüber erleben kann. Geisterhaft geht es auch im Laufgeschäft „Ghost - Der Geisterdschungel“ zu. Dies feiert ebenso Premiere in Pützchen wie der Kettenhochflieger „Aeronaut“ mit einer Höhe von 80 Metern. Fehlen werden allerdings die beiden großen Fahrbetriebe „Feuer und Eis“ sowie „Apollo 13“.

Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, gibt es unsere Webcams. Sie liefern rund um die Uhr regelmäßig aktuelle Fotos vom Riesenjahrmarkt. Die beiden Kameras blicken in zwei verschiedenen Richtungen auf das Kirmestreiben. Die eine Webcam zeigt das Geschehen in Richtung des Bayernzeltes, die andere in Richtung in Richtung des Looping-Karussells „Infinity".