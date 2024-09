Aussichten zur Kirmes So wird das Wetter zu Pützchens Markt 2024

Zunächst wird es noch einmal warm. Am Freitag steigen die Temperaturen in Bonn auf 25 bis 27 Grad. Nach einem freundlichen Start mit einem Mix aus Sonne und Wolken sind ab dem Mittag leichte Regenschauer möglich. Örtlich in Nordrhein-Westfalen sind auch Gewitter möglich, lokal mit Starkregen mit Regenmengen von bis zu 25 Liter pro Quadratmeter. Ob es auch in Pützchen so nass wird, ist unklar. Im Laufe des Abends ziehen die Regenschauer dann ab. Der Samstag könnte dann der beste Tag für einen Besuch auf Pützchens Markt werden: viel Sonne, kein Regen und dazu Temperaturen bis an die 30-Grad-Marke.