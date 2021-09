PüMa Daily Spezial : Trotz Absage von Pützchens Markt: Jana und Micha senden wieder

Beuel Der GA schickt seine beiden Webreporter Jana und Micha auch in diesem Jahr nach Pützchen - trotz Absage von Pützchens Markt. Was die Fans erwartet.

Corona sorgt auch in diesem Jahr wieder dafür, dass Pützchens Markt ausfallen muss. Ende Mai hatte sich die Stadt Bonn dazu entschlossen, wegen der Pandemie die Großkirmes das zweite Mal in Folge abzusagen . Um aber zumindest ein bisschen Kirmesstimmung aufkommen zu lassen, schickt der GA seine beiden PüMa-Webreporter Jana Henseler und Michael Wrobel wieder ins Rennen.

Die beiden werden ab dem 10. September in drei Spezial-Ausgaben von „PüMa Daily“ aus Pützchen berichten und unter anderem in Erinnerungen an die vergangenen Auflagen von Pützchens Markt schwelgen. Doch damit nicht genug: „Wir werden auch Protagonisten von Pützchens Markt zu Wort kommen lassen und mit ihnen über die vergangenen zwei Jahre sprechen, in denen es kein PüMa gab“, so Jana und Micha. „Wie ist es ihnen in dieser Zeit ergangen? Können sie die erneute Absage verstehen? Und wie sieht die Zukunft aus? All’ das wollen wir wissen.“