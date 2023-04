Events in Bonn und der Region Toys2Masters und der 1. Mai: Tipps für das lange Wochenende

Die großen Musiker von morgen schon heute kennen: Seit mehr als 25 Jahren bringt Toys2Master junge Künstlerinnen und Künstler auf die Bühne. Die jungen Talente spielen Konzerte in der Region, werden in Workshops in den Bereichen Songwriting, Social Media und Performance gecoacht und können in der Musikszene Fuß fassen. Das Publikum entscheidet in dieser ersten Runde, welche Acts in das Viertelfinale einziehen. Das Finale wird im Oktober in der Harmonie stattfinden. Alle Informationen zum Festival und den Acts gibt es hier