Der LVR lädt ein Das ist das Jubiläumsprogramm zu 1000 Jahre Abtei Brauweiler

Am Sonntag,14. April, steigt nach dem Jubiläumsfestgottesdienst (11 Uhr) ein Bürgerfest in und um die Abtei (ab 17 Uhr). Für den Rest des April sind geplant ein Orgelkonzert mit Péter Kövári am Donnerstag, 18. April, ab 20 Uhr in der Abteikirche (Tickets ab 14 Euro); am Samstag, 20. April, der Vortrag „Höhepunkte mittelalterlicher Mystik – Zur Radikalität des Lebens und Schreibens von Frauen“ (20 Uhr, Tickets ab 10 Euro); am Sonntag, 21. April, der Vortrag „Mächtige Frauen im Mittelalter“ (20 Uhr, Kaisersaal, Tickets ab 10 Euro); am Montag, 22. April, eine Vesper zum Tag des seligen Wolfhelm (19 Uhr, Abteikirche) und am Samstag, 27. April, um 14 und 17 Uhr das Musical „Geschichte lebt“ in der Abteikirche.