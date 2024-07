Empfehlungen für den Sommer 18 persönliche Tipps für Ausflüge in Bonn und der Region

In den 18 Artikeln geht es um Wiederentdeckungen und Geheimtipps, um Ziele in der Nähe und in Nachbarkreisen, um Historisches und Modernes. Es geht unter anderem zum Rätseln und Genießen zu einem „Escape Walk“ in die Weinberge des Siebengebirges, auf eine Entdeckungstour durch die Hinterhöfe der Bonner Altstadt und entlang des Rheins auf die wohl schönste Radtour von Bonn nach Köln.