20 Jahre Nationalpark Eifel Dieser Ort in der Eifel zieht ein Millionenpublikum an

Holzkohle, Baumaterial, Brennstoff – kaum ein Verwendungszweck, vor dem die Eifelwälder in früheren Jahrhunderten sicher waren. Vor 250 Jahren fanden dann auch noch die Franzosen Gefallen an den Buchen, die sich so wunderbar zu Guillotinen verarbeiten ließen. Wenn nicht gerade die einheimischen Bauern, bei denen Armut oft die einzige Erbmasse war, wieder Scharen von Schweinen, Rindern und Ziegen zur Mast in die Wälder getrieben hatten. Mit dem erwartbaren Ergebnis, dass kaum ein junger Trieb den Sommer überlebte. Den Rest auf den verkümmerten Flächen erledigten die Schafe. Und mit Blick auf die Uhr setzten die preußischen Wiederaufforstungen eher auf die schnell wachsende Fichte.