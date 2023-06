GA-Gewinnspiel Jetzt Tickets für eine Abendfahrt auf dem Rhein gewinnen

In der Saison 2023 bieten die Ausflugsschiffe der KD erstmals abendliche Fahrten ab Bonn an. Die zweistündige Abendfahrt startet am Brassertufer und findet bei Sonnenuntergang statt. Während der Fahrt entlang des Rheinufers können die Passagiere den Blick auf Bonns ehemalige Regierungsgebäude, wie den Langen Eugen und die Villa Hammerschmidt, genießen. Das Schiff passiert außerdem das Bonner Opernhaus und den Biergarten am Alten Zoll. Bei gutem Wetter begleitet ein DJ auf dem Freideck die Fahrt und soll für eine einzigartige und entspannte Lounge-Atmosphäre sorgen.