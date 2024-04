Vom Kloster zum Gestapo Folterkeller Die bewegte 1000-jährige Geschichte der Abtei Brauweiler

Wenn ein Haus 1000 Jahre lang steht, bekommt es Flecken. Selbst dann, wenn es ursprünglich dem Lob des Allerhöchsten geweiht war. Ganz besonders gilt das für die Abtei Brauweiler in dem gleichnamigen Städtchen westlich von Köln. Gestiftet wurde sie durch Pfalzgraf Ezzo von Lothringen und seine Frau Mathilde. Auf dem Hofgut, aus dem das heutige Brauweiler hervorging, hatten die beiden geheiratet: Offenbar gefiel ihnen die Gegend (und dass sie günstig an der Straße von Köln nach Roermond lag, wird ihnen auch nicht missfallen haben). Erzbischof Pilgrim gab grünes Licht, Abt Poppo von Stablo ebenso – und vor genau 1000 Jahren, am 14. April 1024, trafen die ersten sieben Benediktinermönche in Brauweiler ein.