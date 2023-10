Events in Bonn und der Region Acht Tipps für Halloween und Allerheiligen

Ob Technorave auf der Godesburg, Comedy in Köln oder eine Grusellesung mit dem Schlossgespenst: Halloween und Allerheiligen bringen nicht nur einen freien Tag in die Mitte der kommenden Woche, sondern sorgen auch für die notwendige Fülle an Veranstaltungen. Ausflugstipps für alle, die sich weder für Halloween-Partys, noch den DFB-Pokal begeistern können.