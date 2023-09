GA gelistet Diese Höfe aus Bonn und der Region bieten eigene Äpfel an

Mitte September beginnt auf Schneiders Obsthof die Apfelernte. An zwei Wochenenden können Besucher frischgepflückte Äpfel direkt auf der Plantage in Euskirchen erwerben. Am 16. und 17. September werden die Sorten Elstar und Gala angeboten, am 21. und 22. Oktober wird die Sorte Meggie verkauft. Fünf Kilo Äpfel kosten 8 Euro. Das alljährliche Apfelfest auf dem Obsthof in Wachtberg wurde bereits am 10. September bei Live-Musik und Plantagenführungen gefeiert.