Kurz mal weg : Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

Der Rur­see zählt zur Ei­fel und grenzt an den Na­tio­nal­park Ei­fel. Foto: engel.ac - stock.adobe.com

Serie Bonn In Es­sen führt ein neu­er Wan­der­weg durch die In­dus­trie­kul­tur, im Sauer­land fei­ern die Moun­tain­bi­ker ein Fes­ti­val, an der Ahr er­klingt gu­te Mu­sik, und in der Ei­fel er­klä­ren Na­tur­schüt­zer vom Schiff aus den Na­tio­nal­park



Von Heinz Dietl

Neu­er Steig in Es­sen: Viel In­dus­trie, viel Grün, und Kul­tur so­wie­so

Auch das Ruhr­ge­biet er­lebt ei­nen Wan­der­boom. An Platz man­gelt es nicht. Al­lein der Re­gio­nal­ver­bands Ruhr (RVR) ver­wal­tet 15.400 Hekt­ar Wald­flä­chen, 94 Na­tur­schutz­ge­bie­te und 47 wan­der­ba­re Hal­den in der Re­gi­on.

Es­sen tut sich seit ei­ni­gen Jah­ren be­son­ders her­vor: Die Me­tro­po­le be­vor­zugt Stei­ge. 2017 wur­de der Bal­de­ney-Steig er­öff­net, er folgt der Ufer­li­nie des gleich­na­mi­gen Sees. Der na­tur­na­he Weg (26,7 km, 600 Hö­hen­me­ter) er­freut sich gro­ßer Be­liebt­heit. 2020 er­öff­ne­te Es­sen rund um die Ruhr den Kett­wi­ger Pan­ora­ma­s­teig. Da­ten: 34,4 km, 761 Hö­hen­me­ter. Schwie­rig­keits­grad: mit­tel bis hoch. Be­liebt­heit: auch hoch.

Im April 2022 folg­te nun der drit­te Steig. Der Zoll­ver­ein-Steig spielt auf 26,3 Ki­lo­me­tern un­prä­ten­ti­ös mit den re­gio­nal­ty­pi­schen Kon­tras­ten: Da ist viel In­dus­trie, aber auch viel Grün. Und Kul­tur so­wie­so. Letzt­lich soll der Steig auch auf­zei­gen, dass der Struk­tur­wan­del funk­tio­niert.

Die Tour star­tet am Welt­erbe Ze­che Zoll­ver­ein, ers­te Sta­tio­nen sind Ko­ke­rei und Wasch­kaue, ge­folgt vom Kai­ser-Wil­helm-Park und dem Kul­tur­zen­trum Ze­che Carl. Wei­te­re Sta­tio­nen durch den Es­se­ner Nor­den: Schu­ren­bach­hal­de, Re­vier­park Nien­hau­sen und der „Fried­hof am Hal­lo“.

Ein so­ge­nann­ter Sei­ten­blick (5,4 km) führt über den Rhein-Her­ne-Ka­nal in den Stadt­teil Kar­nap, wo zwi­schen 1890 und 1910 zahl­rei­che Häu­ser für die Be­schäf­tig­ten der Ze­che Ma­thi­as Stin­nes er­rich­tet wur­den. Die se­hens­wer­te Stin­nes-Sied­lung (Fo­to) steht seit 2005 un­ter Denk­mal­schutz.

Nah am Ori­gi­nal

Das Fes­ti­val „Mu­sik und Wein im Ahr­tal“ for­ciert den Neu­start. Schau­platz ist ein­mal mehr die Klos­ter­rui­ne Ma­ri­en­thal in Der­n­au, ein ge­ra­de­zu ma­gi­scher Ort – wie ge­schaf­fen für ei­ne Kul­tur­rei­he. Es tre­ten auf: Kö­bes Un­der­ground (15./16.6.), Kings of Floyd (18.6.), Götz Als­mann & Kla­ro (19.6.), Tors­ten Strä­ter (24.6.) und die Bon­ner AC/DC-Tri­bu­te-Stars Dir­ty De­eds (25.6.). Die Sän­ge­rin Va­nes­sa Hen­ning (Fo­to) aus Ha­gen will am 17. Ju­ni die schö­ne Rui­ne mit ih­rer Band It’s All Pink auf­mi­schen. Im Re­per­toire: die Hits von Pink, ganz nah am Ori­gi­nal. Ein Gro­ß­teil der Fes­ti­val­ein­nah­men soll in die Wie­der­auf­bau­hil­fe des Ahr­tals flie­ßen.

Wes­ter­wald: Pu­re Ent­span­nung – nur ei­ne Stun­de ent­fernt!

Ein­fach mal raus und den gan­zen Stress hin­ter sich las­sen? Nichts ist leich­ter als das! Zwi­schen den bei­den Gro­ß­städ­ten Köln und Frank­furt war­tet ei­ne grü­ne Oa­se aus be­ru­hi­gen­den Se­en und weit­läu­fi­gen Tä­lern, um­ge­ben von dich­ten Wäl­dern und Wie­sen. Im Hach­en­bur­ger Wes­ter­wald fin­den so­wohl Sport­ler als auch Ge­nie­ßer un­ver­gess­li­che Ak­ti­vi­tä­ten.

Ei­ne At­trak­ti­on sind die sie­ben Se­en. Wan­de­rer und Rad­fah­rer ge­nie­ßen das ein­zig­ar­ti­ge Pan­ora­ma auf dem 7-Wei­her-Weg. Die Wes­ter­wäl­der Se­en­plat­te ist ein wah­res Pa­ra­dies auch für Vo­gel­freun­de, denn hier le­ben un­ter an­de­rem Hau­ben­tau­cher, Grau­rei­her und Bläss­hüh­ner. Das Fo­to ent­stand am Hai­den­wei­her.

Ran­ger an Bord: Span­nen­de Schiffs­tour auf dem Rur­see

Sie hei­ßen Stel­la Ma­ris, Seen­sucht, Aa­chen und St. Ni­ko­laus – und ha­ben mehr als ei­ne Hand­breit Was­ser un­ter dem Kiel. Im Nor­mal­fall sind es um die 203 Mil­lio­nen Ku­bik­me­ter. Hin­ter­grund: Ei­ne 77 Me­ter ho­he Tal­sper­re staut im Süd­wes­ten von NRW den klei­nen Fluss Rur zum recht statt­li­chen Rur­see, der zur Ei­fel zählt und an den Na­tio­nal­park Ei­fel grenzt. In die­sem pit­to­res­ken Re­vier ver­rich­ten die vier Schif­fe ih­ren Dienst, pen­deln in klei­nen und gro­ßen Run­den zwi­schen ins­ge­samt acht An­le­ge­stel­len.

Hö­he­punkt für Na­tur­freun­de: Von April bis Ok­to­ber be­glei­ten Ran­ger des Na­tio­nal­parks an je­dem ers­ten und drit­ten Mon­tag im Mo­nat die Schiffs­tour von Schwam­me­nau­el nach Rur­berg und zu­rück. Wäh­rend der knapp zwei­stün­di­gen Fahrt in­for­mie­ren sie über Flo­ra und Fau­na des Parks. Der Ser­vice wird vom Ti­cket­preis ge­deckt. Nächs­te Ter­mi­ne: 2. und 16. Mai, 6. und 20. Ju­ni (je­weils 14 Uhr).

Das Hoch­amt zur Hoch­burg