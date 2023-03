Kurz mal weg Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

Die Schlossgärten Arcen an der deutsch-niederländischen Grenze starten am 1. April in die Saison und feiern dieses Jahr zudem ein Jubiläum. Vor 35 Jahren, am 31. Mai 1988, eröffnete Prinz Bernhard der Niederlande den Gartenpark bei Venlo, der sich zum beliebten Ausflugsziel auch bei deutschen Besuchern entwickelt hat. Am offiziellen Geburtstag wird in der 32 Hektar großen Anlage mit dem Schloss aus dem 17. Jahrhundert der neue „Boulevard Plaza Verde“ eröffnet. „Die neue Terrasse schwebt buchstäblich über dem Wasser“, meldet die Parkverwaltung. „An den Boulevard grenzt ein neuer, mediterraner Garten mit Dutzenden neuen Bäumen und einem Lavendelfeld.“ Zentraler Blickfang des Parks ist der Blumenpfad, den die Gärtner unter anderem mit 20 000 Tulpen bepflanzt haben.