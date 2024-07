Kurz mal weg Nacht der Vulkane und Burgunderfest: Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

Für ein schönes Weinfest finden sich ganzjährig gute Gründe. Doch in der Regel konzentrieren sich die Festivitäten auf Sommer und Herbst, wenn man den Trauben beim Reifen zuschauen kann – am besten direkt am Weinberg und mit Ausschank in Reichweite. Das Ahrtal eröffnet die Saison mit einer Veranstaltung, die gleich mehrere Sinne anspricht. Wandern, Wein und Walzer – wenn man so will. Es geht um das 27. Neuenahrer Burgunderfest am kommenden Samstag (27.7.). Ausrichter sind die Weingüter Lingen, Burggarten und Sonnenberg. Der Spaß beginnt mit einer Wanderung durch die Weinberge. Am Rotweinwanderweg führen kleine Probierstände in Versuchung, die Hauptrollen spielen Roter und Weißer Burgunder.