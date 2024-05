Kurz mal weg Wanderfestval und Werther-Wissen: Fünf Tipps für Ausflüge

Der Berg ruft, und das gleich vier Mal hintereinander. „Vier Tage, vier Gipfel“ lautet das Motto eines familienfreundlichen Wanderfestivals im Ahrtal, das in diesem Jahr bereits in die 18. Runde geht. Beim Ahrtaler Gipfelfest am langen Fronleichnam-Wochenende erwartet die Teilnehmer an vier ausgewählten Tageszielen ein unterhaltsames Programm, angemessen nahrhafte Verpflegung und, keine Überraschung, erlesene Weine von Weingütern aus der Region. Das Gipfel-Quartett wurde in diesem Jahr neu gemischt, aktuelle Ziele sind: Hemmessener Hütte in Bad Neuenahr-Ahrweiler (Do 30.5.), Koisdorfer Hütte in Sinzig-Koisdorf (Fr 31. 5.), Hasenberg bei Krälingen im Sahrbachtal (Sa 1.6.) und Hühnerberg in Lommersdorf (So 2.6.).