Kurz mal weg Weinproben und Eifelgold: Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

In der Eifel heißt der Ginster Eifelgold, das passt. Besonders gelb strahlt der Strauch auf der Dreiborner Hochfläche in Schleiden. Und alle zwei Jahre feiern die Einwohner ein Ginsterblütenfest, aktuell am 20. und 21. Mai. Doch man trifft sich nicht, um stoisch auf Pflanzen zu starren. Die Ginster-Gemeinde organisiert ein buntes Programm. Rund um die Uhr finden Exkursionen statt. Bereits zum Sonnenaufgang marschieren Experten mit Gästen ins Gelände. Und mitten in der Nacht (3 Uhr) erklärt Astronom Harald Bardenhagen den Himmel. Nach der Rückkehr gibt’s Frühstück. Und am Abend verteilt Wildnis-Trainer Hubertus Hilgers am Lagerfeuer Stockbrot, Barde Günter Hochgürtel singt dazu.