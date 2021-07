Sommerserie „Rheinische Landpartie“ : An diesen Orten in NRW kann man gut Tiere beobachten

Im Rothaargebirge in Südwestfalen leben Wisente. Sie sind in der freien Wildbahn und in einem umzäunten Bereich anzutreffen. Foto: dpa/Wisent-Welt-Wittgenstein

Serie In dem bevölkerungsreichsten Bundesland der Republik gibt es viele wilde Tiere zu entdecken. Fünf Empfehlungen für eine Foto-Safari in Nordrhein-Westfalen.

1. Wildpferde in Dülmen

Von den Dülmener Wildpferden hat fast jedes Kind in NRW schon einmal gehört. Im Jahr 1316 wurde die Herde erstmals urkundlich erwähnt. Noch heute leben in einem Reservat am Merfelder Bruch knapp 400 Wildpferde. Die Tiere sind komplett auf sich allein gestellt, nur in den Wintermonaten werden sie an einigen Futterstellen mit Heu versorgt. Sie haben sich inzwischen perfekt an die Lebensbedingungen im Merfelder Bruch angepasst. Deshalb versuchen Naturschützer, ihren Lebensraum genau so erhalten, wie er ist: Moor, Heideflächen, Nadelwälder und Eichenbestände sorgen für ein abwechslungsreiches Nahrungsangebot. Samstags, sonntags und an Feiertagen können Besucher die Pferde beobachten.

Zur Wildpferdebahn, 48249 Dülmen, www.wildpferde.de

2. Wasservögel auf der Bislicher Insel

Vogelfreunden bietet sich auf der Bislicher Insel bei Xanten ein ganz besonderes Spektakel: Jedes Jahr im Oktober fliegen rund 25.000 Wildgänse aus der Arktis in ihr vergleichsweise wohlig-warmes Winterquartier am Niederrhein. Sie bleiben dort bis Ende Februar. Schon seit den 60er-Jahren ist die Bislicher Insel das Ziel ihrer rund 6000 Kilometer weiten Reise. Doch auch im Sommer ist das Naturschutzgebiet einen Ausflug wert, denn hier leben noch viele andere Wasservögel und auch Biber. Außerdem grasen dort Wasserbüffel, die einem Landwirt gehören. Die Bislicher Insel ist eine von wenigen noch verbliebenen Auenlandschaften in Deutschland. Streng genommen ist sie gar keine Insel: Sie entstand durch Verlagerungen des Rheins und die künstliche Anlage des Bislicher Grabens, der den Fluss begradigen sollte. Ein guter Ausgangspunkt für Erkundungstouren ist das Naturforum Bislicher Insel.

Bislicher Insel 11, 46509 Xanten, www.naturforum-bislicher-insel.de

3. Wisente in Bad Berleburg

Im Rothaargebirge in Südwestfalen streift die einzige freilebende Wisent-Herde Westeuropas umher. Im Jahr 2013 wurden dort acht Tiere in die Freiheit entlassen. Wisente sind die größten Landsäuger Europas und vom Aussterben bedroht. Sie zu Gesicht zu bekommen, ist gar nicht so einfach: Ihr Aktionsradius im Rothaargebirge ist groß, und die Tiere sind scheu. Wer die wolligen Riesen aus der Nähe sehen möchte, hat aber noch eine zweite Möglichkeit: In der Wisent-Wildnis am Rothaarsteig lebt in einem umzäunten, 20 Hektar großen Areal eine weitere Wisent-Herde. Besucherinnen und Besucher können die die mächtigen Tiere von einem rund drei Kilometer langen Wanderpfad aus beobachten.

Weidiger Weg 100, 57319 Bad Berleburg, www.wisent-wildnis.de

4. Hirsche in Arnsberg

Hirsche, Rehe, Mufflons und Wildschweine – all diese Tiere bekommt man bei einem Spaziergang durch den Wildwald Vosswinkel sehr wahrscheinlich vors Fernglas. Ein 4,5 Kilometer langer Wanderweg führt durch das Hirschrevier, in dem die Tiere fast wie in freier Wildbahn leben. Von Beobachtungskanzeln aus und bei der täglichen Fütterung kann man sie gut beobachten. Ein weiterer, ebenfalls 4,5 Kilometer langer Rundweg führt durch das Wildschwein-Revier. Nahe des Eingangs leben in Gehegen Nachtjäger wie Marderhunde und Uhus. Zum Wildwald gehören auch ein Abenteuerspielplatz und ein Barfußpfad.

Bellingsen 5, 59757 Arnsberg, www.wildwald.de

5. Biber im Hürtgenwald

Bis vor 130 Jahren war der Biber in der Eifel zu Hause, dann wurde er dort ausgerottet. Doch seit den 80er-Jahren sind die Tiere in der Nordeifel wieder heimisch. Zwölf Biber wurden damals angesiedelt – inzwischen sind es wieder rund 400. Auf dem sechs Kilometer langen Biberpfad im Hürtgenwald kann man mit sehr viel Glück eins der Tiere zu Gesicht bekommen. Falls das nicht klappt, gibt es immerhin das Werk der fleißigen Nagetiere zu besichtigen: gefällte Bäume, Staudämme, Nagespuren. Junge Besucher, die von der Baukunst fasziniert sind, können den Tieren anschließend auf den Biberspielplätzen in Heimbach und Hürtgenwald nacheifern. Dort kann man in einem Bach einen Damm bauen oder einen Teich anstauen.