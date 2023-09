Arena-Tour 2024 Alle Infos zum Konzert von Apache 207 in Köln

In der Nacht auf Montag, den 18. September, hielten Deutschrap-Fans gebannt Ausschau nach Laserstrahlen am Himmel. Grund dafür war die Ankündigung der Arena-Tour von Apache 207, einem der erfolgreichsten Rapper Deutschlands. Denn der “Komet“-Sänger verkündete die zwölf Termine seiner anstehenden Arena-Tour nicht einfach über seine Social-Media-Accounts, sondern ließ seine Fans noch etwas zappeln. Neben Köln soll der Rapper unter anderem auch Konzerte in Hamburg, Leipzig und Berlin planen.