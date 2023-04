Events in Bonn und der Region Flohmarkt und künstliche Intelligenz: Tipps für das Wochenende

Ende April präsentiert das Soundbike am Bonner Rheinufer DJs, Kollektive und aufstrebende Künstler vielfältiger Subkulturen. In Zusammenarbeit mit dem „Bönnsche Viertel“ Projekt werden Zuschauer eingeladen zu verweilen und miteinander und mit den Musikern in einen Dialog zu treten. Das Opening-Wochenende beginnt bereits an diesem Wochenende: Das „C13 Kollektiv“ und „Taban Schmunkeln“ präsentieren ihre Musik am Freitag- und Samstagabend in der Bonner Altstadt.