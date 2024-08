Vier Tage unterwegs im Nationalpark Eifel Auf dem Wildnis-Trail die Wildnis von morgen entdecken

Monschau, letzter Montag im Juli. Im Stadtteil Höfen befindet sich eines von fünf Toren zum Nationalpark Eifel. Dort, am Infozentrum, startet ein spannender Wanderweg: Der Wildnis-Trail führt komplett durch den Nationalpark, von Süd nach Nord, 85 Kilometer in vier Tagesetappen. Eine Wildkatze weist den Weg, der die Philosophie des Parks sichtbar macht: Hier entsteht Wildnis von morgen. Der Mensch zieht sich zurück, die Natur folgt ihren eigenen Gesetzen. Das Wanderpaket ist vorgebucht – drei Übernachtungen unterwegs plus Gepäcktransfer. Es kann losgehen.