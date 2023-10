Events in Bonn und der Region Neun Ausflugstipps für den Tag der Deutschen Einheit

Seit einigen Wochen gehen Besucher des Visiodroms auf Spurensuche in der Renaissance: Die aktuelle Ausstellung über Leonardo da Vinci präsentiert alle 17 Gemälde des Künstlers, gibt Einblicke in seine mathematischen, anatomischen und ingenieurtechnischen Skizzen und präsentiert sein Schaffen als Universalgelehrter. Auf der Skywall des Gaskessels, einer 360-Grad-Leinwand, werden da Vincis Entwürfe und Maschinen in einer Augmented-Reality-Tour präsentiert. Tickets für die Ausstellung können online erworben werden.