Laacher See, Vulkan-Express, Geysir : Zehn Tipps für Ausflüge an die Ahr und in die Eifel

Eine Reise mit der historischen Brohltalbahn ist mehr als eine Bahnfahrt. Foto: Walter Brueck, 35638 Leun

Ahr/Eifel Viele denken vermutlich vor allem ans Wandern, wenn es um Ausflüge in die Eifel oder an die Ahr geht. Doch die Region hat weitaus mehr zu bieten. Für viele Aktivitäten braucht es oft nicht mehr als ein bisschen Unternehmerlaune und etwas Proviant.



Schöne Ausflugsorte liegen oft nicht weit von der Haustür entfernt. Wer dem Alltag entfliehen will, dem bietet die Eifel jede Menge Freizeitmöglichkeiten - ob alleine, mit Freunden oder der Familie.

1. Die Riesenbank in Heimersheim

Der Ahrsteig bietet viele Sehenswürdigkeiten auf seinem Weg an. Ungewöhnlich ist die sogenannte Riesenbank in Bad-Neuenahr-Ahrweiler/Heimersheim. Seit April 2014 hebt sich die drei Meter hohe Bank empor. Man folgt in Oberzissen der Ausschilderung Richtung Burg Olbrück und fährt auf sie zu. Normalgroße Menschen müssen die kleine Treppe an der Seite der Bank nehmen, um sie zu erklimmen. Oben angekommen, bietet die große Fläche locker Platz für die ganze Familie. Und für ein skurriles Foto lohnt sich der Ausflug zur Riesenbank allemal.

Ort: Bad Neuenahr-Ahrweiler / Heimersheim

Weitere Informationen

Ungewöhnlich ist die Riesenbank in Heimersheim, auf der eine ganze Familie Platz findet. Foto: Dominik Ketz

2. Der Laacher See

Zwischen Rhein, Mosel und Ahr liegt der Laacher See eingebettet in das größte Naturschutzgebiet in Rheinland-Pfalz. Wo vor 10.000 Jahren noch Vulkane aktiv waren, kann man heute Natur pur und spürbare Stille genießen. Ob Wandern, Radfahren, Joggen oder Pilgern - durch die gut ausgeschilderten Strecken kann man in die Natur eintauchen und die wunderschöne Landschaft genießen. Die Klostergaststätte öffnet nach Renovierungsarbeiten im März 2022 wieder.

Ort: Laacher See (etwa zwei Kilometer von der Ausfahrt der A61 entfernt)

Kosten: Es fallen lediglich Parkgebühren für den öffentlichen Parkplatz an. Für Autos bis zu einer Höhe von 2,30 Meter ist die erste halbe Stunde kostenfrei. Die darauffolgende erste angefangene Stunde kostet 1 Euro, die zweite 3 Euro. Ab der dritten angefangenen Stunde gilt ein Tageshöchstsatz von 5 Euro. Für höhere Fahrzeuge kostet das Ticket jeweils 2 Euro mehr.

Weitere Informationen: Laacher Seetal und Klosterforum

Blick auf den Laacher See. Foto: Martin Gausmann

3. Tiergehege Schwanenteich

Wem wandern alleine nicht reicht, der findet im Tiergehege Schwanenteich, Nähe Ehrenfriedhof Bad Bodendorf, Abwechslung. Hier leben etwa 200 Tiere der unterschiedlichsten Arten auf dem Gelände zusammen. Putzige Waschbären, freche Ziegen und majestätische Pfauen, um nur einige Tiere zu nennen, können hier besucht, fotografiert und teils auch gestreichelt werden. Für das Tiergehege Schwanenteich gibt es keine Öffnungszeiten. Das Gelände ist so ausgelegt, dass man jederzeit an den Gehegen vorbeispazieren kann. Durch die Flutktastrophe wurde das Gelände allerdings zerstört, sodass der Park noch nicht zu seinem Regelbetrieb zuückkehren konnte.

Ort: Talendweg 14, 53489 Sinzig

Weitere Informationen: Tel.: 02642/6321

4. Die Käsegrotte

Die Käsegrotte trägt eigentlich den Namen Elfengrotte. Jedoch hat sich vor 50.000 Jahren hier die Lava so aufgetürmt, dass es aussieht, als wären Gouda-Räder aufgeschichtet worden. Um zu der Grotte zu gelangen, folgt man einem alten Lavastrom. Der 2,4 km lange Spazierweg führt über schmale und breite Pfade am Üssbach entlang. Hinter der Grotte lässt sich ein Wasserfall beobachten, der in ein malerisches Wasserbecken stürzt. Der Weg führt außerdem an einer hohen Kraterwand und verschiedenen Höhlen entlang.

Ort: Bad Bertrich

Weitere Informationen

5. Die Grüne Hölle

Natürlich darf bei Ausflugtipps in die Eifel die "Grüne Hölle" nicht fehlen. Mit einer Mischung aus Rennen und vielen weiteren Events ist der Nürburgring immer einen Besuch wert. Nach zwei Jahren Corona-Pause findet 2022 auch wieder "Rock am Ring" statt. Die Formel 1 soll dafür dieses Jahr nicht zu Gast in der Eifel sein -zumindest vorerst nicht. Trotzdem gibt es am Nürburgring zahlreiche Trackdays oder Fahrtrainings, wie die Nürburgring Formel-Kurse. Seit 2020 gibt es deshalb die „kontaktlosen Touristenfahrten“ auf der Nordschleife. Die anspruchsvollste Rennstrecke der Welt wartet mit einer Länge von 20,832 Kilometern, 73 Kurven und 300 Metern Höhenunterschied pro Runde. Wer sein Fahrzeug hier bewegt, benötigt besonderes Geschick, Umsicht und seit Corona einen Termin, den er online unter www.nuerburgring.de/greenhelldriving buchen kann.

Ort: Otto-Flimm-Straße, 53520 Nürburg

Weitere Informationen

Der Nürburgring ist einer von vielen Orten in der Eifel, zu denen sich ein Ausflug lohnt. Foto: picture alliance/dpa/Robert Kah

6. Skulpturenufer und Geheime Gärten

Von Rolandswerth bis in die Stadt Remagen erstreckt sich auf einem 14 Kilometer langen Weg das Skulpturenufer Remagen. 14 Kunstobjekte stehen dort am Rheinufer. Das Projekt wurde anlässlich des 2000-jährigen Bestehens der Stadt Remagen mit dem Arp Museum Bahnhof Rolandseck entwickelt. Wer sich die Skulpturen ansieht, sollte auch einen Stopp in den "Geheimen Gärten Rolandswerth" machen. Sie sind Teil des Skulpturenufers Remagen und gingen aus dem einst stattlichen, hochherrschaftlichen Park der Villa Hentzen hervor. Das verwildert scheinende Gelände liegt an der Ecke Parkstraße/Weingärtenstraße zwischen Bundesstraße 9 und Rhein.

Ort: Rolandswerth, Ecke Parkstraße/Weingärtenstraße

7. Der Vulkan-Express

Eine Reise mit der historischen Brohltalbahn ist mehr als eine Bahnfahrt. Sie ist Entschleunigung, ein Technik- und Naturerlebnis. Die Fahrt mit den Oldtimer-Zügen führt durch die vulkanisch geprägte Landschaft der Region Laacher See und überwindet rund 400 Höhenmeter zwischen Rhein und Eifel.

Weitere Informationen, Preise und Fahrpläne unter www.vulkan-express.de

8. Der Märchenwald in Bad Breisig

Im Märchenwald finden Sie eine Auswahl der schönsten Grimmschen Märchen. Der Künstler Willy Zeh hat diese aus alten Vorlagen kindgerecht und mit vielen Details in Szene gesetzt. Die beweglichen und sprechenden Figuren sind handgearbeitet. Per Knopfdruck erzählen sie jeweils eine Szene aus dem Märchen. Konrad Beikircher hat ihnen seine Stimme geliehen.

Ort: Am Kesselberg, 53498 Bad Breisig

Eintritt: Für Erwachsene 5 Euro, für Kinder 4 Euro.

Weitere Informationen

9. Wallender Born: Kaltwasser-Geysir

Alle 35 Minuten findet im kleinen Ort Wallenborn ein faszinierendes Schauspiel statt: Dann spuckt der einizige Kaltwasser-Geysir in der Vulkaneifel, der Wallende Born, meterhohe Fontänen aus der Erde. Plötzlich schießt eine Fontäne mit neun Grad kaltem Wasser in den Himmel, sechs Minuten lang sprudelt sie in die Höhe. Dann ebenso blitzartig ist der Spuk vorbei. An den Wallenden Born schließt sich der 3,5 Kilometer lange Brubbelpfad an. Die Infopunkte am Brubbelpfad geben Einblicke in das Dorfleben von Wallenborn, in den Dialekt des Ortes und in die landschaftlichen Besonderheiten.

Besichtigungszeiten: In der Regel ist der Geysir von April bis Oktober täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Von November bis März ist er ebenfalls frei zugänglich. Der Eintritt kann dann in die kleine Kasse am Kiosk eingeworfen werden.

Weitere Information

10. Wild- und Erlebnispark Daun

Der Wild- und Erlebnispark Daun liegt in einem naturbelassenen Areal in der Vulkaneifel. Eine acht Kilometer lange Autowanderroute führt durch diese Landschaft mit Wäldern, Bächen und Schluchten: Familien mit Kindern können hier Tiere ganz nah erleben. Es gibt Haltepunkte mit Aussichtstribünen und Futterplätzen. Im Wild- und Erlebnispark Daun gibt es Mufflons, Wildyaks, Lamas und Nandus, Rotwild, Damwild, Wildschweine und andere mehr. In einer von uralten Buchen bestandenen Schlucht, die zu Fuß erkundet wird, tummeln sich Berberaffen und beäugen die Besucher.

Im Wild- und Erlebnispark Daun gibt es Mufflons, Wildyaks, Lamas und Nandus, Rotwild, Damwild, Wildschweine und andere mehr. Foto: Axel Vogel

Ab dem 15. März startet der Sommerbetrieb unter 3G-Regelung.

Ort: Wildparkstraße 1, 54550 Daun-Pützborn

Weitere Informationen

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung von Ausflugszielen in der Eifel und der Region, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt ein Ausflugstipp in der Auflistung? Schicken sie uns eine E-Mail an online@ga.de.

