Wanderungen und Märkte : Diese Ausflugsziele machen Lust auf den Herbst

Der Martinimarkt in Bad Honnef (Archivbild). Foto: Frank Homann

Bonn Der Herbst lädt zum Wandern, Wein trinken und zu verschiedenen Märkten rund um Bonn und die Region. Wir haben einige herbstliche Tipps zusammengestellt.

Martinimarkt in Bad Honnef (26. bis 30. Oktober)

Der Martinimarkt in Bad Honnef kann dieses Jahr nach längerer Corona-Pause - rechtzeitig zum 1100-jährigen Stadtjubiläum - wieder stattfinden. Von Mittwoch, 26. Oktober, bis Sonntag, 30. Oktober, können sich die Besucher in der Bad Honnefer Innenstadt an fünf Tagen an Feuertonnen wärmen, Flammlachs essen oder den ersten Glühwein verköstigen.

Hubertusmarkt in Brühl (29. und 30. Oktober)

Am letzten Oktober-Wochenende (29. bis 30. Oktober) findet der Hubertusmarkt in der Brühler Innenstadt statt. Der Fokus des Marktes liegt auf alt überliefertem Handwerk und traditioneller Kulinarik. An dem Wochenende wird der Sonntag von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen sein. Der Markt ist jeweils von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Lukasmarkt in Mayen (15. bis 23. Oktober)

Den Lukasmarkt in Mayen gibt es in seiner ursprünglichen Form bereits seit 1405, dieses Jahr findet er vom 15. bis zum 23. Oktober statt. Die Innenstadt verwandelt sich bei diesem Volksfest der Superlative in eine Art Vergnügungspark mit Fahrgeschäften. Auf dem Krammarkt bieten rund 200 Händler ihre Waren feil, hinzu kommen ein Pferdemarkt (18. Oktober) und ein Schafmarkt (19. Oktober) mit Sondervorführungen sowie ein Feuerwerk an der Genovevaburg. Erwartet werden im Laufe der Tage mehr als 250.000 Besucher.

Weinfest in Mayschoß

Am dritten Oktober-Wochenende findet das Weinfest in Mayschoß statt. Gefeiert wird am 15. und am 16. Oktober 2022. Dann begrüßen die neuen Majestäten die Besucher an den Weinständen am Rotweinwanderweg und stoßen mit ihnen an. Bei Einbruch der Dunkelheit dürfen sich alle Gäste mit den Mayschossern über das „Fest der 1000 Lichter“ freuen mit unzähligen Lämpchen auf den Weinbergswegen, die dann leuchtende Muster in die Dunkelheit zeichnen.

Tag der offenen Weinkeller

Im Rahmen des Tages der offenen Weinkeller findet am Freitag, 18. November, das „AhrWine-Tasting“ im Kurpark Bad Neuenahr statt. Auf einer kleinen Bühne stellen die Weingüter ihre Weine vor und geben einen Vorgeschmack auf den nächsten Tag. Beim Tag der offenen Weinkeller am Samstag, 19. November, haben Besucher die Möglichkeit, in den geöffneten Weinkellern etwas über die Produktion des Weins zu erfahren.

Wild- und Freizeitpark „Klotti“

Ein Tipp für den Familienausflug ist der Wild- und Freizeitpark „Klotti“ bei Cochem. Neu sind 2022 das interaktive Fahrgeschäft „Kunibert‘s Abenteuer“ und der „Klotti Drifter“. Zudem können Ziegen, Nasenbären, Emus, Hirsche, Braunbären und viele andere Tiere beobachtet und teils auch gefüttert werden. Dazu lädt ein 2,5 Kilometer langer Rundweg zum Spaziergang ein. Seit 2010 gehört auch eine Falknerei zum Park, bei der Greifvögel aus aller Welt beim Fliegen beobachtet werden können.

Adresse: Wildparkstraße 1, 56818 Klotten

Wildparkstraße 1, 56818 Klotten Kontakt: 02671/60544-0; info@klotti.de

Wandern für den Wiederaufbau

Auch im Oktober kann im Ahrtal wieder für den guten Zweck gewandert werden. Im Herbst präsentieren sich zwischen Altenahr und Marienthal entlang des Rotweinwanderweges wieder die Winzerei- und Gastronomiebetriebe und zeigen die Vielfalt und Kulinarik der Mittelahr. An allen Wochenenden im Oktober laden die vier Verkehrsvereine aus Dernau, Rech, Mayschoß und Altenahr gemeinsam mit der Zukunft Mittelahr AöR Besucher herzlich ins Ahrtal ein.

Wandern für den Wiederaufbau in Dernau. Foto: ahr-foto

Wandern rund um Boppard an der Rheinschleife

Wunderbare Wanderrouten und Wanderwege erschließen rund um Boppard das Rheintal und die Hunsrückhöhen. Überregional verlaufen rechtsrheinisch der Rheinsteig und linksrheinisch der RheinBurgenWeg. Beide bieten spektakuläre Ausblicke ins Rheintal. Ein weiterer Premium-Fernwanderweg erreicht Boppard: der Saar-Hunsrück-Steig. Sieben mit dem renommierten Deutschen Wandersiegel zertifizierte Premium-Rundwanderwege, die Traumschleifen, laden mit ihren zwischen fünf und 15 Kilometer langen Strecken ebenfalls zum Wandern ein.

Wandern rund um Boppard. Foto: Dominik Ketz

Bergischer Panoramasteig

Der "Bergische Panoramasteig" führt in einer großen Schleife 244 Kilometer in 12 Etappen durch den Naturpark Bergisches Land. Es geht durch Wiesen und Wälder, durch die Täler der Agger, Wupper und kleiner Bäche. Die Etappe 3 beispielsweise führt auf 18,4 Kilometern von Biesfeld nach Dhünn. Dauer: etwa sechs Stunden.

(ga)