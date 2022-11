Wanderungen, Tipps und Märkte : Diese Ausflugsziele machen Lust auf den Winter

Der Christmas Garden in Koblenz. Foto: Michael Clemens

Bonn Schneebedeckte Landschaften, Weihnachtsmärkte und winterliche Wanderrouten: Der Winter lädt zum Verweilen und Genießen ein. Wir haben einige winterliche Tipps zusammengestellt.

Weihnachtsmärkte

Der Duft von Glühwein, Bratwurst und Reibekuchen liegt wieder in der Luft: Weihnachtsmärkte locken jedes Jahr zahlreiche Besucher in die Innenstädte und leiten die Vorweihnachtszeit ein. Ob der Bonner Weihnachtsmarkt, der mittelalterliche Markt in Siegburg oder einer der vielen spektakulären Weihnachtsmärkte im Rheinland – die festlichen Lichter und vielen bunten Stände bekunden, dass der Winter vor der Tür steht.

Saunapark im Siebengebirge

Winterliche, schneebedeckte Landschaften, Saunas und anschließende Abkühlung im Schnee. Finnland und die Region Lappland stehen für viele Menschen stellvertretend für einen klassischen Winter. Im Siebengebirge können Spa-Gäste die naturnahe, finnische Waldsauna testen. Zwischen den Saunagängen können Gäste sich zwar witterungsbedingt nur selten im Schnee abkühlen, dafür aber mit Blick auf den Lützbach die frische Waldluft des Siebengebirges genießen.

Saunapark Siebengebirge, Dollendorfer Str. 106-110, 53639 Königswinter-Oberpleis Kontakt: 02244/92170,Saunapark Siebengebirge, info@saunapark-siebengebirge.de

Der Saunapark im Siebengebirge. Foto: Saunapark Siebengebirge

Neben dem Saunapark im Siebengebirge gibt es in der Region noch einige weitere Salzgrotten und Thermen. Eine Übersicht gibt es hier.

Wanderung durch das Bröltal nach Winterscheid

Auch wenn es im Winter etwas kälter ist, eignen sich so manche Wanderwege optimal für die kalte Jahreszeit. Die Rundwanderung von Neunkirchen nach Winterscheid führt vorbei an historischen Fachwerk-Ensembles, anmutigen Hügellandschaften, der Burg Herrnstein und dem kleinen Wildpark im Eischeider Tälchen. Besonders bei leichtem Schneefall begeistert die 15 Kilometer lange Wanderroute Winterliebhaber und bietet einen anmutigen Ausblick auf das Bröltal.

Christmas Garden Koblenz

Der Christmas Garden verwandelt die Festung Ehrenbreitstein in Koblenz in ein Lichtermeer. Bei dem weihnachtlichen Open-Air-Ausflug können Besucher 25 Lichtinstallationen bewundern, mit der Seilbahn fahren und am Fotowettbewerb teilnehmen.

Termine: 17. November 2022 bis 8. Januar 2023

17. November 2022 bis 8. Januar 2023 Adresse: Festung Ehrenbreitstein, 56077 Koblenz

Festung Ehrenbreitstein, 56077 Koblenz Kontakt: 0261/92158470, Christmas Garden

0261/92158470, Christmas Garden Eintritt: ab 17,50 Euro (ermäßigt ab 13 Euro)

Weihnachtscircus in Bonn und Köln

Der Weihnachtscircus kehrt mit einer neuen Show zurück an die Kölner Zoobrücke. Höhepunkte des Programms sind das preisgekrönte Clown-Duo Daris und Fumagalli, das Clown-Trio “EquiVokee” aus der Ukraine und Chu Chuan-Ho, der weltbeste Diabolo-Künstler. In Bonn geht es am 16. Dezember los, wenn der Weihnachtscircus erstmals in diesem Jahr seine Türen öffnet. Mit mit Louis Knie jr. haben die Veranstalter einen Starregisseur der Zirkuswelt gewinnen können, geboten werden unter anderem Freestyle Motocross, Boomerang und Clownerie.

Termine in Köln: 2. Dezember 2022 bis 1. Januar 2023, jeweils 15.30 und 19 Uhr

2. Dezember 2022 bis 1. Januar 2023, jeweils 15.30 und 19 Uhr Adresse: An der Zoobrücke, Köln

An der Zoobrücke, Köln Kontakt: 0221/2801, Kölner Weihnachtscircus

0221/2801, Kölner Weihnachtscircus Termine in Bonn : 16. Dezember 2022 bis 2. Januar 2023

: 16. Dezember 2022 bis 2. Januar 2023 Adresse : Pützchens Markt, Holzlarer Weg 24, 53229 Bonn

: Pützchens Markt, Holzlarer Weg 24, 53229 Bonn Kontakt: Weihnachtscircus Bonn

Advent für alle Sinne im LVR Museum

Der „Advent für alle Sinne“ lässt Besucher in frühere Zeiten eintauchen. Neben dem Adventsmarkt und zahlreichen Mitmachaktionen wird gezeigt, wie bäuerliche Familien sich auf das Weihnachtsfest vorbereitet haben. Aus den Museumsbacköfen ziehen süße Düfte von Bratäpfeln, gebrannten Mandeln und Maronen.

Termine: 26. und 27. November, 10 bis 18 Uhr

26. und 27. November, 10 bis 18 Uhr Adresse: Rheinisches Landesmuseum für Volkskunde, Eickser Straße, 53894 Mechernich-Kommern

Rheinisches Landesmuseum für Volkskunde, Eickser Straße, 53894 Mechernich-Kommern Kontakt: 02443/99800, Advent für alle Sinne im LVR Museum

02443/99800, Advent für alle Sinne im LVR Museum Eintritt: 9,50 Euro (7,50 ermäßigt), Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren frei

Wintertraum im Phantasialand

Der Wintertraum im Phantasialand ist seit Jahren ein beliebtes Ziel für die ganze Familie. Märchenhafte Fabelwesen, Achterbahnfahrten durch die Dunkelheit und ein Meer aus Lichtern verwandeln den Besuch des Freizeitparks in ein winterliches Abenteuer.

Termine: 19. November 2022 bis 29. Januar 2023, 11 bis 20 Uhr

19. November 2022 bis 29. Januar 2023, 11 bis 20 Uhr Adresse: Berggeiststraße 31-41, 50321 Brühl

Berggeiststraße 31-41, 50321 Brühl Kontakt: Phantasialand

Phantasialand Eintritt: ab 45 Euro

Märchenwinter auf Burg Satzvey

Einen Tag wie im Märchen können Besucher beim Märchenwinter auf Burg Satzvey erleben. Im Februar nächsten Jahres empfangen die Schneekönigin, Till Eulenspiegel und zahlreiche Märchenprinzessinnen Besucher und laden sie zu frostigen Abenteuern ein.