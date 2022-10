Überblick über Veranstaltungen : Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region

In diesem Jahr könne Besucher bei der Haribo Tauschaktion wieder Kastanien und Eicheln gegen Süßigkeiten tauschen. Foto: Matin Gausmann/Martin Gausmann

Service Bonn/Region Kreativ-Workshops, die Haribo Tauschaktion und Beat-Musik: Dieses Wochenende bietet spannende Events in Bonn und der Region. Wir geben einen Überblick.

Kinder können an diesem Wochenende mit Käpt’n Book in fantastische Leseabenteuer aufbrechen oder Kastanien gegen Gummibären eintauschen. Für das ältere Publikum stehen an diesem Wochenende Beat-Musik, Wein und Kreativ-Workshops auf dem Programm.

Wein- und Genussmarkt auf Schloss Miel

Internationaler Gourmet-Genuss in royalem Schlossambiente - das bietet der Wein- und Genussmarkt auf Schloss Miel in Swisstal. Unter dem Motto „Kulinarik in herrlicher Kulisse – ein Erlebnis für Geist und Gaumen“ präsentieren Winzer sowie Feinkost- und Delikatessmanufakturen ihre Produkte. Neben einem breiten kulinarischen Angebot präsentieren Kunsthandwerker ihre handgefertigten Unikate.

Wo: Schloss Miel, Schlossallee 1, 53913 Swisstal-Miel

Schloss Miel, Schlossallee 1, 53913 Swisstal-Miel Wann: Samstag, 22. Oktober, 14 bis 21 Uhr und Sonntag, 23. Oktober, 12 bis 18 Uhr

Samstag, 22. Oktober, 14 bis 21 Uhr und Sonntag, 23. Oktober, 12 bis 18 Uhr Eintritt: kostenfrei

Das Schloss Miel. Hier findet der Wein- und Genussmarkt statt. Foto: Rhein-Voreifel Touristik

Käpt’n Book Lesefest 2022

Die beliebte Piratenfigur Käpt’n Book bringt am kommenden Sonntag wieder ihren Koffer voller spannender Kinder- und Jugendbücher mit in die Region. Zum 20. Jubiläum dreht sich alles um Bücher, die Freude machen und Fragen nach unserer Zukunft, Diversität und Identität beleuchten. Bei den knapp 500 Veranstaltungen an 188 verschiedenen Orten können Kinder Lesungen besuchen, Figurentheater ansehen und an abwechslungsreichen Mitmach-Aktionen teilnehmen. Mit dabei sind zahlreiche namhafte Autorinnen und Autoren wie Kirsten Boie, Margit Auer und Simak Büchel. Eröffnet wird das Festival am 23. Oktober parallel in der Bundeskunsthalle und im Kunstmuseum Bonn. Alle Informationen zum Käpt'n Book Festival gibt es in unserem Artikel.

Wo: an verschiedenen Standorten in Bonn und der Region. Eine ausführliche Übersicht gibt es hier.

an verschiedenen Standorten in Bonn und der Region. Eine ausführliche Übersicht gibt es hier. Wann: Sonntag, 23. Oktober bis Sonntag, 6. November

Sonntag, 23. Oktober bis Sonntag, 6. November Eintritt: kostenfrei

Antik-, Kunst-, und Designmarkt Bonn

Zum vierten und damit letzten Mal in diesem Jahr findet der Rhein-Antikmarkt in der Bonner Innenstadt statt. An rund 200 Ständen präsentieren internationale Aussteller rund um den Friedens- und Bottler-Platz sowie die Windeck- und Poststraße Kleinantiquitäten, Gemälde und antike Möbel.

Wo: Friedens- und Bottler-Platz, Windeck- und Poststraße in Bonn

Friedens- und Bottler-Platz, Windeck- und Poststraße in Bonn Wann: Sonntag, 23. Oktober, 11 bis 18 Uhr

Sonntag, 23. Oktober, 11 bis 18 Uhr Eintritt: kostenfrei

Große Flottenparade von Bonnschiff

Zum Abschluss der Sommersaison veranstaltet Bonnschiff eine große Flottenparade mit anschließendem Feuerwerk. Die Weisse Flotte passiert mit insgesamt fünf Schiffen Königswinter, Bad Honnef, Unkel, Remagen und Linz. Zum glanzvollen Abschluss beginnt um 19.15 Uhr ein 15-minütiges Höhenfeuerwerk auf Höhe der Südbrücke in Bonn. Tickets für die Schiffstouren gibt es hier.

Wo: Anlegestelle: Alter Zoll, Feuerwerk: auf Höhe der Südbrücke

Anlegestelle: Alter Zoll, Feuerwerk: auf Höhe der Südbrücke Wann: Sonntag, 23. Oktober, Abfahrt 15 Uhr, Feuerwerk 19.15 Uhr

Sonntag, 23. Oktober, Abfahrt 15 Uhr, Feuerwerk 19.15 Uhr Tickets: zwischen 45 Euro und 47,90 Euro

Tag der offenen Kreativwerkstatt

Groß und Klein sind am Samstag dazu eingeladen, interessante Kreativ-Workshops im Atelier Haus Müllestumpe zu besuchen. Zum Angebot stehen unter anderem Dot-Painting, Acrylbilder zum Thema „Drehmoment“ und Schmuckherstellung. Für ein gemütliches Ambiente sorgt Livemusik. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wo: Ateliers Haus Müllestumpe, An der Rheindorfer Burg 24, 53117 Bonn

Ateliers Haus Müllestumpe, An der Rheindorfer Burg 24, 53117 Bonn Wann: Samstag, 22. Oktober, 11 bis 16 Uhr

Samstag, 22. Oktober, 11 bis 16 Uhr Eintritt: kostenfrei, keine Anmeldung erforderlich

Haribo Kastanienaktion 2022

Seit über 80 Jahren fiebern Kinder einmal im Jahr der Kastanienaktion der Firma Haribo entgegen. An diesem Wochenende ist es wieder soweit: Besucher können gesammelte Kastanien und Eicheln gegen Haribo-Ware eintauschen. Die gesammelten Nüsse werden nach der Aktion an Wildgehege in Deutschland und Österreich verteilt. Neben der Tauschaktion erwarten die Besucher Bastel- und Mal- Stationen sowie ein Glücksrad. Alle Informationen zur diesjährigen Haribo-Tauschaktion gibt es in unserem Artikel.

Wo: Haribo in Grafschaft, Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Straße 1, 53501 Grafschaft

Haribo in Grafschaft, Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Straße 1, 53501 Grafschaft Wann: 21. und 22. Oktober von 7 bis 16 Uhr

21. und 22. Oktober von 7 bis 16 Uhr Eintritt: kostenfrei

Tag der Feuerwehr in Bonn

Die Freiwillige Feuerwehr, die Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst laden am Samstag zum Tag der Feuerwehr auf dem Münsterplatz ein. Interessierte können zahlreiche Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes besichtigen und die unterschiedlichen Schutzanzüge bei einer Modenschau begutachten. Zu jeder vollen Stunde führen die Feuerwehrleute spannende Übungen vor.

Wo: Münsterplatz, 53111 Bonn

Münsterplatz, 53111 Bonn Wann: Samstag, 22. Oktober, 10 bis 17 Uhr

Samstag, 22. Oktober, 10 bis 17 Uhr Eintritt: kostenfrei

7. Bonn Beat Festival

Beatmusik mit ihrer treibenden Motorik und dem Close-harmony-Stil begeisterte in den 50er Jahren Musikliebhaber weltweit. Damals trafen sich Beat-Bands traditionell mindestens einmal im Jahr zum „Beat-Battle“. Diese Tradition lebt in der Harmonie in Bonn wieder auf, wenngleich der verbissene Wettbewerb einem friedlich-nostalgischen Festival gewichen ist. Auftreten werden in diesem Jahr Electric Sandwich, Blow Up Reunion, Rowi & Friends und die Strongs.Tickets gibt es hier.

Wo: Harmonie, Frongasse 28-30, 53121 Bonn

Harmonie, Frongasse 28-30, 53121 Bonn Wann: Freitag, 21. Oktober, 19.30 Uhr

Freitag, 21. Oktober, 19.30 Uhr Tickets: 19 Euro

