Überblick über Veranstaltungen : Tipps für das Wochenende in Bonn und der Region

An diesem Wochenende werde im Zuge des Innenstadtfestes „Bonn leuchtet“ zahlreiche Gebäude in der Bonner Innenstadt bunt angestrahlt. Foto: Benjamin Westhoff

Service Bonn/Region Nachtschwärmer, Buchliebhaber und Schnäppchenjäger sind an diesem Wochenende besonders gefragt. „Bonn leuchtet“, die Kölner Museumsnacht, der Nachtflohmarkt in Endenich und die ersten Martinszüge bringen Licht in die dunkle Jahreszeit. Diese und weitere Tipps im Überblick.

Die dunklen Abende des Herbstes werden an diesem Wochenende für farbenfrohe Veranstaltungen genutzt. „Bonn leuchtet“ und die ersten Martinszüge der Region erhellen die dunklen Novemberabende mit zahlreichen Lichtern. Nachtschwärmer freuen sich zudem über den Nachtflohmarkt in Bonn und die Kölner Museumsnacht.

Bonn leuchtet

Das beliebte Innenstadtfest „Bonn leuchtet“ lässt die Stadt am Wochenende mit Lichtkunst, Feuershows und Tanz- sowie Musikauftritten erstrahlen. Mit Einbruch der Dunkelheit funkeln bis 22 Uhr 100 LED-Discokugeln in den Schaufenstern der Innenstadt. Begleitet wird das Lichtspektakel von einem großen Foodmarkt mit über 50 Foodtrucks und Foodständen, die sich über die gesamte Innenstadt verteilen. Alle Informationen zu „Bonn leuchtet“ gibt es in unserem Artikel.

Wo: Innenstadt Bonn, 53111

Innenstadt Bonn, 53111 Wann: Freitag, 4. November bis Sonntag, 6. November

Freitag, 4. November bis Sonntag, 6. November Eintritt: kostenfrei

13. Bonner Buchmesse Migration "Was ist Heimat?"

Die Bonner Buchmesse Migration beschäftigt sich in diesem Jahr mit der Frage „Was ist Heimat?“. Lesungen, Gespräche, Filme und Musik bilden ein umfangreiches und vielfältiges Programm für alle Interessierten. Am Samstag liest Ali Can, der im Sommer 2018 mit seiner Twittercampagne #MeTwo ein enormes Echo auslöste, aus seinem Roman „Mehr als eine Heimat. Wie ich Deutschsein neu definiere“. Weitere Informationen zur Bonner Buchmesse Migration gibt es hier.

Wo: Haus der Geschichte, Willy-Brandt-Allee 14, 53113 Bonn

Haus der Geschichte, Willy-Brandt-Allee 14, 53113 Bonn Wann: Freitag, 4. November bis Sonntag, 6. November, ab 10 Uhr

Freitag, 4. November bis Sonntag, 6. November, ab 10 Uhr Eintritt: kostenfrei

Nachtflohmarkt Bonn

Der Bonner Nachtflohmarkt zieht Fans der Kunstgalerie Fabrik 45 seit Jahren magisch an. Das wechselnde Angebot der privaten Stände unter der Viktoriabrücke wird für gewöhnlich von einem DJ musikalisch untermalt.

Wo: Fabrik 45, Hochstadenring 45, 53119 Bonn

Fabrik 45, Hochstadenring 45, 53119 Bonn Wann: Samstag, 5. November, 17 bis 22 Uhr

Samstag, 5. November, 17 bis 22 Uhr Eintritt: kostenfrei

St. Martin

Dass der Martinstag offiziell erst am 11. November ist, hält die Laternengänger nicht davon ab, bereits an diesem Wochenende mit leuchtenden Laternen und schallender Musik durch die Straßen zu ziehen. Ab Donnerstag finden Martinszüge in den Bonner Stadtteilen Venusberg, Kessenich und Muffendorf statt. Eine Übersicht über alle Martinszüge in Bonn und der Region finden Sie in unserem Artikel.

Endenicher Martinsmarkt

Nachdem der Endenicher Martinsmarkt nach dem Ausfall im Jahr 2020 im letzten Jahr nicht sein zehnjähriges Bestehen feiern konnte und ohne Bühne stattfinden musste, findet der vorweihnachtliche Markt in diesem Jahr wieder ohne besondere Beschränkungen statt. Bereits im November macht sich hier zwischen kulinarischen Köstlichkeiten, Kinderaktionen, Kunsthandwerk und den ersten Weihnachtsgeschenken Adventsstimmung breit.

Wo: Bonn Endenich, 53121

Bonn Endenich, 53121 Wann: Samstag, 5. November von 11 bis 20 Uhr und Sonntag, 6. November von 11 bis 19 Uhr

Samstag, 5. November von 11 bis 20 Uhr und Sonntag, 6. November von 11 bis 19 Uhr Eintritt: frei

St. Martin besucht den Endenicher Martinsmarkt. Foto: Barbara Frommann

PERLENKETTE – der Design-Parcours in Siegburg

Handgefertigte Unikate von echten Geheimtipps: Der Siegburger Design-Parcours „Perlenkette“ bietet Mode, Schmuck, Keramik und viele weitere Produkte von inhabergeführten Siegburger Läden. Die Shoppingperlen können anhand der orangenen Fahnen mit Perlenketten-Logo entdeckt werden. Weitere Informationen zur „Perlenkette“ gibt es in unserem Artikel.

Wo: Innenstadt Siegburg, 53721

Innenstadt Siegburg, 53721 Wann: Freitag, 4. November und Samstag, 5. November, 11 bis 18 Uhr

Freitag, 4. November und Samstag, 5. November, 11 bis 18 Uhr Eintritt: kostenfrei

Käpt’n Book

Käpt’n Books dreiwöchiges Lesefest nimmt an diesem Wochenende ein Ende. Das Abschlussfest wird im Deutschen Museum Bonn ab 10 Uhr mit Lesungen, Spielen und vor allem viel Spaß gefeiert. Alle Informationen zu Käpt’n Book gibt es in unserem Artikel.

Wo: an verschiedenen Standorten in Bonn und der Region

an verschiedenen Standorten in Bonn und der Region Wann: Das Abschlussfest findet ab 10 Uhr im Deutschen Museum Bonn (Ahrstraße 45, 53175 Bonn) statt.

Das Abschlussfest findet ab 10 Uhr im Deutschen Museum Bonn (Ahrstraße 45, 53175 Bonn) statt. Eintritt: kostenfrei

Museumsnacht Köln

Am Samstag können Besucher in Köln eine Nacht im Museum verbringen. 46 Kunstorte auf dem Kölner Stadtgebiet öffnen am Samstag ab 19 Uhr ihre Türen. Geboten werden Konzerte, Filmvorführungen, interaktive Projekte und Museumsführungen. Das genaue Programm gibt es hier.

Wo: verschiedene Standorte in Köln

verschiedene Standorte in Köln Wann: ab 19 Uhr

ab 19 Uhr Tickets: 22 Euro (Kinder bis einschließlich 15 Jahren benötigen kein Ticket)