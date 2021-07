Kurz mal weg : Tipps für Urlaube am Wasser aus Bonn und der Region

Schön wandern lässt es sich an der Mosel in Mehring. Foto: Harald Hartusch

Bonn/Region Insbesondere an warmen Sommertagen kann ein Kurzurlaub am Wasser verlockend sein. Wir stellen die schönsten Touren an Gewässern von Bonn und der Region aus vor.



Ur­laub an­te por­tas an der Rö­mi­schen Wein­stra­ße

Es geht nicht um ein Wo­chen­en­de, son­dern um mehr: „Ent­schei­den Sie sich für ei­nen Ur­laub an der Rö­mi­schen Wein­stra­ße“, hei­ßt es im ak­tu­el­len Ur­laubs­ma­ga­zin ei­ner Mo­sel-Re­gi­on, die öst­lich von Trier auf 25 Fluss­ki­lo­me­tern 19 Or­te ver­bin­det. Von Schweich bis Trit­ten­heim reicht die Rou­te; und zwi­schen­drin, ab Meh­ring, win­det sich der Fluss, als wol­le er in die­ser ge­seg­ne­ten Ge­gend noch ver­wei­len, statt wei­ter­zu­flie­ßen.

Vor 40 Jah­ren wur­de der Fluss­ab­schnitt als „Rö­mi­sche Wein­stra­ße“ aus­ge­flaggt. „Das hat sich be­währt“, sagt Jo­chen Con­rad vom gleich­na­mi­gen Tou­ris­mus­ver­band in Schweich. Der Fluss, die Wein­ber­ge, viel Ge­schich­te und ein Ma­xi­mum an Frei­zeit­mög­lich­kei­ten sei­en gu­te Ar­gu­men­te für ei­ne län­ge­re Ver­weil­dau­er. „Die Rou­te folgt teil­wei­se zwei al­ten Han­dels­we­gen der Rö­mer“, er­klärt Con­rad. Die Rö­mer hat­ten be­reits im ers­ten Jahr­hun­dert nach Chris­tus Wein­bau be­trie­ben. An die An­fän­ge er­in­nern an­ti­ke Stät­ten wie die Vil­la Ur­ba­na in Lon­guich oder der Rö­mer­kel­ler in Kenn.

Stich­wort Wan­dern und Rad­fah­ren: Schweich, Meh­ring und Lei­wen sind Etap­pen­or­te des Mo­sel­steigs, ei­ni­ge „Sei­ten­sprün­ge“ er­wei­tern als re­gio­na­le Rund­we­ge das Netz. Rad­we­ge er­schlie­ßen zahl­rei­che Sei­ten­tä­ler, ein Fahr­rad­bus ver­ein­facht die Lo­gis­tik. „Auch beim Was­ser­sport hat sich viel ge­tan“, sagt Jo­chen Con­rad und emp­fiehlt die Se­en­land­schaft Tri­la­go in Ri­ol, wo man vor der Wein­la­ge Rö­mer­berg Was­ser­ski fah­ren kann.

Sommer in der Deichstadt

Die Stadt­ver­wal­tung Neu­wied hat vor­ge­sorgt: Wenn es in die­sem Jahr nichts wer­den soll­te mit dem Ur­laub, kann man auch ei­nen „tol­len Som­mer zu Hau­se in der Deich­stadt“ ver­brin­gen, hei­ßt es in ei­ner neu­en Bro­schü­re. Neu­wied nennt sich „Deich­stadt“, weil im­po­san­te Deich­an­la­gen den Ort schüt­zen.

Der „Deich­stadt-Ur­laub“ ist breit auf­ge­stellt, ein „Schnup­per­kurs Boule“ (14.7.) zählt da­zu, auch „Wald­ba­den mit Fa­mi­lie“ (28.7.). Dar­über hin­aus be­spielt Neu­wied sei­ne tra­di­tio­nel­len Büh­nen. Auf Schloss En­gers et­wa gibt es am 30. Ju­li ein Kon­zert im Rah­men des Fes­ti­vals Rhein­vo­kal: Zu Gast ist die ge­fei­er­te Jazz­mu­si­ke­rin Re­bek­ka Bak­ken.

Tour durch Wald und Wiesen an der Lahn

Mit dem Ak­ku am Holm wer­den die Ber­ge fla­cher, ge­fühlt je­den­falls. Im Ka­nu- und Wan­der­re­vier Lahn­tal kom­men so­mit im­mer mehr Rad­fah­rer zu ih­rem Ver­gnü­gen. Bei ei­ner ge­schmei­di­gen „Wald- und Wie­sen­tour“ rund um die Ora­ni­er­stadt Diez schre­cken 275 Hö­hen­me­ter kei­nen Bi­ker mehr ab. Die Run­de star­tet am Al­ten Markt in Diez, führt schön am Fluss ent­lang, zweigt ab ins Ham­bach­tal. Es geht durch Wäl­der, Fel­der, Wie­sen und Obst­an­la­gen sanft hoch nach Ep­pen­rod.

Das war’s, der Rest rollt von al­lein auf ei­ner lan­gen Ab­fahrt, die Schaum­burg und den Ort Bal­du­in­stein im Blick. Zum Fi­na­le geht‘s mit 6,5 Pro­zent Schuss run­ter zur Lahn und flach zu­rück nach Diez. Auch schön.

In­fo: (06432) 954 32 11; www.urlaub-in-diez.de

Raderlebniswoche am Niederrhein

Der Ver­band Nie­der­rhein Tou­ris­mus plant die Neu­auf­la­ge ei­ner über­aus be­lieb­ten Ver­an­stal­tungs­rei­he: Die Nie­der­rhei­ni­sche Rad­er­leb­nis­wo­che wird un­ter dem Ti­tel „Stadt.Land.Fluss“ vom 8. bis zum 15. Au­gust als „ent­zerr­te“ Va­ri­an­te statt­fin­den, wie die Ver­bands­ge­schäfts­füh­re­rin Mar­ti­na Baum­gärt­ner er­klärt. Das hei­ßt: Der bis­he­ri­ge Rad­wan­der­tag wur­de auf ei­ne Wo­che aus­ge­dehnt, „um auf die­se Wei­se gro­ße Men­schen­an­samm­lun­gen zu ver­mei­den“. Aus die­sem Grund wird auch auf fes­te Start- und End­zei­ten, Stem­pel­stel­len und ein Rah­men­pro­gramm vor Ort ver­zich­tet.

An der Er­leb­nis­wo­che be­tei­li­gen sich 63 Or­te zwi­schen Rhein und Maas mit ins­ge­samt 94 ver­schie­de­nen Rou­ten. Al­le Ziel­grup­pen und Schwie­rig­keits­gra­de sind ver­tre­ten, auch an Ein­kehr­mög­lich­kei­ten wur­de ge­dacht.