Kurz mal weg : Ausflugstipps für Tagestouren aus Bonn

Bonn An ta­ges­aus­flugs­taug­li­chen Nah­erho­lungs­ge­bie­ten herrscht kein Man­gel. Unsere Ausflugstipps führen dieses Mal auf die Spuren der Gebrüder Grimm oder auch durch Weinberge und märchenhafte Orte. Ein Überlick.

Mär­chen­haf­te Tou­ren am fried­li­chen Fluss

Jah­res­ur­laub in Höx­ter? War­um nicht. Ein­mal im Le­ben soll­te man sei­nen Fuß ins We­ser­berg­land ge­setzt ha­ben, 2021 wä­re ei­ne gu­te Ge­le­gen­heit. Wan­dern, Rad­tou­ren und ein paar Ak­ti­vi­tä­ten auf dem fried­li­chen Fluss: Was will man mehr. Nun, man könn­te durch Höx­ters his­to­ri­sche Alt­stadt mit ih­ren ver­win­kel­ten Gas­sen strei­fen, das Welt­kul­tur­er­be Cor­vey be­su­chen oder den na­hen Sky­walk bei Wür­gas­sen be­tre­ten. Klingt mär­chen­haft? Ist es auch: Durch die hüb­sche „Hän­sel & Gre­tel Stadt“ Höx­ter läuft näm­lich ganz amt­lich die Deut­sche Mär­chen­stra­ße, die von Ha­nau bis nach Bre­men den Spu­ren der Ge­brü­der Grimm folgt und ins­ge­samt 70 Städ­te ver­bin­det. Al­so, auf Höx­ter, spä­tes­tens in zwei Jah­ren will man so­wie­so hin: Dann rich­tet die Stadt die Lan­des­gar­ten­schau 2023 aus.