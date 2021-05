Kurz mal weg : Diese Tagesausflüge lohnen sich von Bonn aus

Serie Bonn Sie suchen Ziele für Tagesausflüge? Wie jede Woche geben wir wieder einige Tipps. Diesmal geht es von Bonn und der Region aus unter anderem auf die Streuobstwiesen im Westerwald, an den Rhein in Rhens und auf einen Hügel mit Weitblick.

Lehrreiche Stunden auf familienfreundlichen Wegen

Was gibt es Neues im Tal der Wied? „Wir haben unsere drei Zwergenwege in Rensgdorf erneuert“, sagt Florian Fark vom Touristik-Verband Wiedtal in Waldbreitbach. „Der Kettensägen-Künstler Edmund Plag wurde damit beauftragt, für jeden Startpunkt einen neuen Zwerg zu schnitzen – mit farblich unterschiedlichen Zipfelmützen.“ Bei den Zwergenwegen handelt es sich um familiengerechte Rundwanderwege mit interaktiven Stationen. So dürfen kleine Wanderer unterwegs beispielsweise mehrere Fragen beantwortet, den Quizbogen dazu gibt es in einer Box am Startplatz oder vorab im Internet zum Ausdrucken. Auf dem roten Zwergenweg (4 km) passieren die Wanderer ein Wildgehege, beim Quiz werden unter anderem Fragen zu den tierischen Bewohnern gestellt.

Auf der Halde von Herne

Märchenhafte Bäume im Wald von Dornröschen

Mittelalterliche Sondierungsgespräche am Rhein

Wer hätte das gedacht: An der B9 wurden einst deutsche Könige ausgehandelt. Über der Stadt Rhens am Rhein erinnert ein stattlicher Königsstuhl an große historische Momente. Deutsche Kurfürsten trafen sich in Rhens, an der Schnittstelle ihrer Territorien, zu Sondierungsgesprächen über geeignete Kandidaten. 1273 einigte man sich in einem Nussbaumgarten am Rhein auf Rudolf von Habsburg zum neuen römisch-deutschen König. 1346 fand die erste Königswahl am Königsstuhl statt. Karl IV. machte das Rennen. Ende des 18. Jahrhunderts wurde das Bauwerk zerstört und abgetragen. 1842 entstand ein Neubau, der 1929 vom Nussbaumgarten an seinen heutigen Platz verlegt wurde. Das Bauwerk kann ganzjährig besichtigt werden.