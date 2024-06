Ein Tag in der Eifel Darum lohnt derzeit ein Ausflug nach Monschau

Immer diese schwierigen Entscheidungen! Wandern oder Biergarten? Sport oder Kultur? Erst zur Engelsley? Oder doch zunächst die Teufelsley hinter sich bringen? Wer als Kind schon die Fernsehsendung „Eins, zwei oder drei“ mochte, ist in Monschau richtig. Denn der Ort an der Grenze zu Belgien ist ein Hort der Alternativen, was sich nicht nur im ständigen Auf und Ab zu beiden Seiten der Rur spiegelt, an deren Taleinschnitt sich das Städtchen vor vielen hundert Jahren angeschmiegt hat.