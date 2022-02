Kurz mal weg : Fünf Tipps für Ausflüge in der Region

Foto: adfc/Dennis Stratmann

Bonn Im Sauerland entsteht ein „Freilandlabor“ für den Wald der Zukunft und in Koblenz gibt es einen Schnaps zur Krimi-Tour. Diese und mehr Tipps für Ausflüge geben wir wie jede Woche in unserer Serie „Kurz mal weg“.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinz Dietl

Ritterschlag für einen Radweg: Vier Sterne gehen an die Rur

„Vier Sterne, da ist nicht mehr viel Luft nach oben“, sagt René Wißgott und lächelt zufrieden. Der Geschäftsführer des Verbandes Rureifel-Tourismus in Heimbach freut sich über einen Ritterschlag von kompetenter Stelle. Der Fahrrad-Club ADFC hat den RurUfer-Radweg, der durch den Eifelort führt, gerade mit vier von fünf Sternen auszeichnet. Der Radweg folgt der Rur auf rund 170 Kilometern von der Quelle im Hohen Venn in Ostbelgien bis zur Mündung in die Maas im niederländischen Roermond.

René Wißgott und sein Team organisieren Angebote für Radurlauber. Motto: „Drei Länder – ein Fluss“. Beispiel: Vier Etappen mit drei Übernachtungen sowie Transfer vom Hauptbahnhof Aachen zum Ausgangspunkt in Botrange ab 245 Euro. Gepäcktransfer oder weitere Übernachtungen lassen sich als Zusatzleistungen buchen. Heimbach mit der Burg Hengebach (Foto) ist ein Etappenziel, an dem man sich in der Tat länger aufhalten möchte. Die mittelalterliche Höhenburg wurde in den 1970er Jahren aufwendig restauriert. Hofräume, Wehrgang und Burgfried sind ganzjährig kostenlos und barrierefrei zu besichtigen. Die Burg beherbergt eine Kunstakademie, am nahen Rursee treffen sich die Liebhaber des Wassersports. Landschaftlich reizvoll bleibt die Radtour bis zum Mündungsgebiet an der Maas.

Hinweis: „Die Schäden durch das Hochwasser vom Juli 2021 sind weitestgehend behoben“, sagt René Wißgott. „Eine Umleitung existiert noch in Düren.“ Infos zur aktuellen Wegführung gibt es online.

Info: Tel. (02446) 80 57 90; www.rureifel-tourismus.de

Unzertrennlich: Zoobesuch auf den Spuren der Liebe

Der Valentinstag ist der perfekte Anlass für einen Zoobesuch auf den Spuren der Liebe. In der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen ergibt sich diese Möglichkeit bereits am Vorabend: An diesem Sonntag, dem 13. Februar, starten sogenannte Zoo-Lotsen mit Besuchern um 12.30 Uhr und 14.30 Uhr zu Exkursionen in die Erlebniswelten Alaska, Afrika und Asien. Bei den 90-minütigen Rundgängen geht es um Paarungstänze, Brautgeschenke und Fortpflanzung im Tierreich. Gut zu wissen: Die Themenexkursionen sind ganzjährig buchbar. Dabei verraten die Lotsen auch, wo es gerade Nachwuchs gegeben hat. Das Foto zeigt zwei Rußköpfchen, sie stammen aus der Gattung der Unzertrennlichen.

Foto: ZOOM Erlebniswelt

Koblenz kriminell

Koblenz ist nicht Chicago. Trotzdem: Böse Buben gab es seit jeher auch dort, wo die Mosel in den Rhein mündet. Bei der Stadtführung „Diebe, Gauner, Halunken – Verbrechen zwischen zwei Flüssen“ werden mit Fakten, Anekdoten und Spielszenen historische Kriminalfälle aufgerollt. Eine unrühmliche Rolle spielt dabei der Räuber Johann Lutter von Kobern, der im 16. Jahrhundert sein Unwesen trieb und bei seiner Hinrichtung verächtlich mit den Augen rollte. Teilnehmer der Führung erhalten zum Finale deshalb einen „Augenroller-Schnaps“ – und das Schnapsglas als Andenken. Nächste Termine: 12. März und 2. April.

Info: Tel. (0261) 129 16 10; www.koblenz-touristik.de

Ein Freilandlabor für den Wald der Zukunft

Bei einem Ideenwettbewerb des NRW-Umweltministeriums wurde der Naturpark Sauerland-Rothaargebirge (Foto) für seinen Beitrag „Wald-Klima-Lernort Hohe Bracht“ mit dem ersten Preis ausgezeichnet. In ihrem innovativen Langzeitprojekt wollen die Naturschützer den Wald widerstandsfähiger gegen Trockenheit und Borkenkäferbefall machen. Die Idee: Von besonders resistenten Altbäumen will man Sämlinge gewinnen und diese im Gebiet der Hohen Bracht (587 m) im Kreis Olpe in einem drei Hektar großen „Freilandlabor“ anpflanzen.

Foto: Dar1930 - stock.adobe.com/Dzinnik Darius

Die Bevölkerung soll bei diesem Generationenprojekt aktiv eingebunden werden. Es geht schließlich um den Wald der Zukunft. Die Entwicklung der jungen Pflanzen will man wissenschaftlich begleiten und digital erlebbar machen. Das Ministerium fördert das Projekt mit 140.000 Euro.

Sophia-Jacoba leuchtet wieder

Das Ruhrgebiet bringt seine Industriedenkmäler zum Leuchten. Im Dezember wurde in Herten die Lichtinstallation der Zeche Schlägel & Eisen aktiviert, jetzt steht auch das Fördergerüst Sophia-Jacoba Schacht 3 (Foto) in Hückelhoven bei Heinsberg wieder „unter Strom“. Einige Leuchten waren durch Starkregen beschädigt worden. Seit 2017 wurden Fördergerüst, Schacht- und Maschinenhaus aufwendig saniert. Alle Arbeiten sind nun abgeschlossen. Ab den 1960er Jahren bis zur Stilllegung 1997 zählte Sophia-Jacoba zu den modernsten Steinkohlezechen Europas.

Foto: Photo: Markus Bollen/Markus Bollen