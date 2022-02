Kurz mal weg : Fünf Tipps für Ausflüge zur Frühjahrszeit

Das Ahrtal serviert ein karnevalistisches „Dinner op Kölsch" mit Musik und Tanz aus der Domstadt und in der Eifel geht ein Ranger mit den Kurzen auf Tour. Diese und mehr Tipps für Ausflüge geben wir Ihnen wie gewohnt in unserer Serie „Kurz mal weg".



Drei Länder, ein Fluss, eine Kampagne: Wein und Architektur an der Mosel

Lothringen, Luxemburg, Saarland, Rheinland-Pfalz: Die Mosel kennt keine Grenzen, sie fließt einfach durch. In allen vier Regionen wird Wein angebaut; historische Winzerorte mit traditionellen, aber auch hochmodernen Weingütern säumen die Ufer. Solche Gemeinsamkeiten lassen sich auch gemeinsam vermarkten. Der junge Verbund „Via mosel“ tut genau das. 62 Weingüter und 36 Gemeinden in Frankreich, Luxemburg und Deutschland werben für ihre Weine und ihre besondere Architektur.

Zu den Aktionen gehören die „Portes Ouvertes“, die Tage der Offenen Pforten. Beim Weinarchitektur-Wochenende am 12. und 13. März organisieren die Winzer von Toul bis Winningen entsprechende Rundgänge durch ihre Gebäude. Auch der Ort Ürzig ist vertreten: Das Weingut Mönchhof fällt durch einen repräsentativen Renaissance-Bau auf, der Rebenhof wirkt mit seinem Kubus dagegen fast futuristisch.

„Wir möchten mit Via Mosel auf unseren gemeinsamen Kulturraum an der Mosel aufmerksam machen“, sagt Lia Backendorf, die das Projekt mit ihrer Kollegin Ségolène Charvet in der luxemburgischen Moselgemeinde Grevenmacher koordiniert. „Wer bei den Portes Ouvertes nur zwei oder drei Orte besucht, kommt vielleicht auf den Geschmack und plant einen längeren Urlaub bei uns.“

Das Foto zeigt die moderne Weinkellerei René Bentz, die mitten in den Weinbergen des Winzerortes Wellenstein in Luxemburg alle Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Radrennen: Ein Euro pro Kilometer für den guten Zweck

Wer vom 26. bis zum 29. Mai 2022 im Raum Münster unterwegs ist, wird sich möglicherweise über einige Rennradgruppen auf den Straßen wundern – oder vielleicht sogar selbst mitfahren. Anmeldung vorausgesetzt. Die Renn-Fietsen-Touren haben Tradition im Münsterland.

Bei der 13. Ausgabe des Benefizrennens absolvieren pro Veranstaltungstag jeweils fünf Gruppen mit zehn Hobby-Fahrern eine Strecke von rund 150 Kilometern, mit jedem Kilometer fährt jeder Teilnehmer einen Euro Spendengeld ein. Die Einnahmen gehen komplett an die beiden Kinderhilfsorganisationen „Stiftung Agapedia“ und „Roterkeil.net“. Start und Ziel ist der Leonardo Campus in Münster. Anmeldeschluss: 5. Mai.

Info: Tel. (02571) 94 93 92; www.rennfietsentour.de

Alaaf an der Ahr

Das Menü steht, das Programm ebenfalls. Beim „Dinner op Kölsch“ im Kurpark-Zelt Bad Neuenahr werden Zwiebelsuppe, Kassler und Apfelstrudel serviert. Alternative für Vegetarier: lecker Sellerie-Schnitzel. Termin: 27./28.2., jeweils ab 19 Uhr, 89 Euro. Für gute Unterhaltung sorgen die Band Klüngelköpp, die fidelen Rentner Willi & Ernst, Volker Weininger und die Kölner Rheinveilchen mit ihren 42 Tänzern. Das Foto zeigt das Tanzpaar Alexia Danisch und Tim Schneider. Die Gruppe besticht durch perfekte Akrobatik. In ihrer Trainingshalle veranstalten die Veilchen gelegentlich auch ein „Freies Hebetraining“ für Neugierige.

Aktivitäten im „schönsten Mittelgebirge der Welt“

Wenn es um ihren Taunus geht, zitieren die Hessen gern den weitgereisten Naturforscher Alexander von Humboldt (1769-1859), der die waldreichen Höhen nordwestlich von Frankfurt einst als „das schönste Mittelgebirge der Welt“ bezeichnet haben soll. Die Frankfurter teilen diese Bewertung ihres Naherholungsgebietes.

Aber auch aus dem Rheinland sind einige Taunus-Regionen schnell erreicht. Als Einstieg bietet sich Bad Camberg an der A 3 an. Dort warten zahlreiche Wanderwege, etwa die „Hessenweilertour“ oder der „Mühlenwanderweg Erbach“. Felsenkletterer finden in Oberems am Zacken 13 Routen. 35 Parcours gibt es am Beilstein. Boulder-Fans bevorzugen die Eschbacher Klippen. Hätte Alexander von Humboldt seinerzeit dort trainiert, wäre ihm die komplette Besteigung des Anden-Gipfels Chimborazo vielleicht sogar gelungen.

Info: Tel. (06171) 50 78 0; www.taunus.info

Naturabenteuer für Schulen und Kitas