Kurz mal weg : Mit diesen Ausflügen lernen Sie die Region kennen

Der menschenleere Holzsteg am naturbelassenen Bachlauf im Tretschbachtal Bad Honnef. Foto: Marie Johann

Serie Ein Rundweg in Bad Honnef führt durch das Tal des Tretschbachs, an der Ruhr vollzieht ein Musical den Neustart, der Niederrhein schwört auf regionale Produkte, und an der Lahn hat ein Erzherzog Spuren hinterlassen - all das gibt es in der Region zu erleben.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wandern in der Region: Abwechslungsreiche Tour durchs Tretschbachtal

Der menschenleere Holzsteg am naturbelassenen Bachlauf lässt auf einen Geheimtipp schließen, doch die Aufnahme zeigt nur eine Lücke zwischen zwei Wandergruppen. Insbesondere an Wochenenden und Feiertagen herrscht rege Betriebsamkeit im Tretschbachtal. Verständlich, denn der landschaftlich reizvolle Rundweg in Bad Honnef offenbart ein authentisches Stück Siebengebirge. Für die Strecke (8 km Länge, 280 Höhenmeter) sollte man sich drei Stunden Zeit nehmen. Man startet im Ortsteil Rommersdorf am Möschbach. Das Fachwerk der alten Winzerhöfe strahlt in der Herbstsonne, an der Anna-Hütte geht es rechts ab ins enge Tal des Tretschbachs. „Ich nehme das Schnitzel mit Pommes“, ruft eine Kinderstimme.

Keine Frage, die fröhliche Wanderfamilie freut sich auf die Einkehr im Löwenburger Hof und umrundet anschließend vielleicht noch die Löwenburg. Andere Wanderer verzichten auf den Einkehrschwung, marschieren zur Breiberg-Hütte und gönnen sich einen Abstecher zum Breibergblick, um ein exorbitantes Panorama zu genießen. Von links nach rechts: Rhein, Drachenfels, Nonnenstromberg, Posttower, Rhein, Petersberg mit Hotel. Auch Rodderberg und Vorgebirge blitzen durch die Silhouette. Hinweis: Die Abkürzung vom Aussichtspunkt zum Hauptweg ist steil und anstrengend. Tipp: zurück zur Breiberg-Hütte und weiter ins Tal. Finale dann im Weinhaus Steinbach, wo die Getränkekarte den lokalen Tropfen ihre Reverenz erweist.

Info: Tel. (02223) 91 77 11; www.siebengebirge.com

Feines vom Land

Auch das flache Land zwischen Rhein und Maas schmückt sich gern mit dem Titel einer „Genussregion“. Ob Möhren, Lauch und Sellerie, Kürbis in allen Größen und Kohl in allen Sorten: Der Verband Niederrhein Tourismus verortet auf seiner Webseite die regionalen Erzeugnisse, listet Hofläden, Bauernhofcafés, private Brauereien und Obstsafthersteller. In der Initiative „Feines vom Land“ werben zudem 60 Mitglieder aus Gastronomie und Ernährungsbranche für regionale Produkte. Wer sich im Rahmen einer Radtour oder Wanderung am Niederrhein aufhält, kann von den kulinarischen Tipps der Gastgeber nur profitieren und vor Ort über die Höfe bummeln.

Fußball, Schrebergarten und Maloche unter Tage

Was, bitte schön, ist ein Ruhrical? Antwort: ein Musical aus dem Ruhrgebiet, das sich auch inhaltlich mit der Region beschäftigt. „Radio Ruhrpott“ geht nach anderthalb Jahren Pandemie-Pause am 18 November wieder „auf Sendung“. Gespielt wird im Theaterforum Castrop-Rauxel. „Wir sind heiß wie Frittenfett“, sagt Bernd Böhne, der Erfinder und künstlerische Leiter des Stücks. Das Ensemble besteht aus 20 Tänzern und Sängern. Den roten Faden bildet die Geschichte von Petra und Richie. „Ein bisschen Romeo und Julia im Pott, nur flotter“, sagt Böhne. Weitere Themen: Fußball, Schrebergarten und Maloche unter Tage. Weitere Vorstellungen: 19., 20. und 21. November jeweils 20 Uhr.

„Radio Ruhrpott“ geht nach anderthalb Jahren Pandemie-Pause am 18 November wieder „auf Sendung“. Foto: Radio-Ruhrpott

Am Ufer der Lahn: Schmuckes Dorf mit viel Vergangenheit

Direkt am Lahnradweg liegt das pittoreske Dorf Balduinstein. Wer ohne Stopp weiterradelt, verpasst einiges. Zum Beispiel das Schloss Schaumburg, das viele Geschichten zu erzählen hätte. Erzherzog Stephan von Österreich hat die mittelalterliche Anlage von 1850 bis 1855 zum repräsentativen Prachtbau erweitert – mit 297 Zimmern. Den spätklassizistischen Bahnhof des 600-Einwohner-Ortes hat ebenfalls der großzügige Erzherzog errichtet, um seine vornehmen Gäste angemessen in Empfang nehmen zu können. Das Rathaus wiederum hat ein schönes Fachwerkdach und wird multipel genutzt. Im ersten Stock hat der Bürgermeister sein Büro und der Gemeinderat einen Sitzungssaal. Der zweite Stock ist eine Wohnung, und im Erdgeschoss befindet sich eine Tierarztpraxis.

Direkt am Lahnradweg liegt das pittoreske Dorf Balduinstein. Foto: Dominik Ketz

Bella Italia zwischen Mainz und Bingen

Rheinhessen Weinberge und Obstplantagen dominieren die hügelige Landschaft zwischen Mainz, Bingen und Worms. Die Einwohner sagen zu den Erhebungen „Hiwwel“, die Rad- und Wanderrouten nennen sie „Hiwweltouren“. Und weil das alles so schön ausschaut, nennt man die Region auch „rheinhessische Schweiz“. Nicht die Eidgenossen, sondern Baumeister aus Süditalien standen Pate bei der Konstruktion einiger Weinberghäuschen in den rheinhessischen Hügeln. Die Rundbauten erinnern an apulische Trulli. Zu bestaunen sind sie beispielweise bei der 13 Kilometer langen „Hiwweltour Aulheimer Tal“.

Die Einwohner sagen zu den Erhebungen „Hiwwel“, die Rad- und Wanderrouten nennen sie „Hiwweltouren“. Foto: Dominik Ketz

Info: Tel. (06136) 92 39 80; www.rheinhessen.de